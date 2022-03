Mitten in der epochalen Herausforderung durch einen Landkrieg in Europa mit Millionen von Flüchtlingen sorgt sich das Kanzleramt um das Aussehen der Kabinettsmitglieder im Bundestag. „Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass auf der Regierungsbank bitte neutrale FFP2-Masken zu tragen sind“, schrieb nun ein Mitarbeiter des Kabinetts- und Parlamentsreferats der Regierungszentrale per Mail an alle Ministerien.

Es sei kein Problem, wenn die FFP-Masken farblich sein sollten, teilte der Kanzleramtsmitarbeiter mit: „Jedoch wäre ich dankbar, wenn auf Parteilogo oder anderweitige Logos/Motive verzichtet werden könnte.“ Zur Not habe man im „Ressortraum“ im Bundestag auch noch neutrale Masken parat. „Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Hinweis vorsichtshalber nochmal an Ihr BM/PSt-Büro weitergeben würden“, heißt es weiter. Das Kürzel BM steht für Bundesminister/in, das Kürzel PSt für Parlamentarische Staatssekretärinnen/e.

Die Mahnung endet versöhnlich: „Dieser Hinweis wäre natürlich nur für die Regierungsbank zu berücksichtigen. Im Gebäude oder z. B. bei Anwesenheit in der Fraktion können natürlich auch Masken mit Parteilogo getragen werden.“ In einigen Ministerien der Ampelkoalition reagierten die Empfänger erstaunt bis verstört auf die Mahnung, wie der Tagesspiegel erfuhr. Hintergrund des Schreibens war offenbar der Umstand, dass Kabinettsmitglieder der Grünen auf der Regierungsbank Corona-Masken mit Parteilogo getragen hatten.