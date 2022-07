Die für den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 1 wichtige Turbine ist einem Zeitungsbericht zufolge repariert und von Kanada nach Deutschland geliefert worden. Sie sei am Sonntag per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden, berichtet die russische Zeitung „Kommersant“ unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Sollte es keine Probleme mit der Logistik oder dem Zoll geben, werde es weitere fünf bis sieben Tage dauern, bis die Turbine in Russland ankomme. Eine Inbetriebnahme würde weitere drei bis vier Tage dauern. Zu einer Stellungnahme seien weder Gazprom, noch der Turbinenhersteller Siemens Energy, bereit gewesen.

Der russische Energiekonzern Gazprom habe dem Zeitungsbericht zufolge allerdings nicht bestätigt, dass er nach dem Wiedereinbau der Turbine die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 wieder anheben werde. Zum 16. Juni hatte das Unternehmen die Lieferungen durch die Leitung auf 40 Prozent ihrer Kapazität gedrosselt und dies mit der fehlenden Turbine begründet.

Nun warte das Unternehmen auf eine schriftliche Garantie von Siemens, dem Turbinenhersteller, dass „verbleibende Maschinen sicher transportiert und repariert“ würden.

Lieferung findet wohl schneller als geplant statt

Ursprünglich war die Lieferung der Turbine über den Wasserweg geplant gewesen. Die Lieferung per Flugzeug nach Deutschland dürfte die Überfahrt deutlich beschleunigen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Anschließend werde sie mit der Fähre sowie auf dem Landweg über Helsinki nach Russland transportiert. Der Zielort befindet sich in der Region Leningrad nahe des Grenzortes Torfjanowka an der finnischen Grenze.

Vergangenen Mittwoch hatte Gazprom erklärt, dass der Konzern eine Wiederinbetriebnahme der Pipeline nicht garantieren könne. Der Stellungnahme zufolge verfügte Gazprom nicht über die Dokumente, die Siemens Energy die Überfahrt der Turbine von Kanada nach Russland erlauben würden. In Deutschland hatte das die Sorge verstärkt, dass die Pipeline nicht mehr in Betrieb genommen werden und das Gas im Winter dadurch knapp würde. (Tsp, dpa, Reuters)