Kindheit, Familie, Religion So unterschiedlich ticken Scholz und Biden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in die USA. Mittelpunkt des Besuchs ist am Freitag ein ausführlicher Austausch mit US-Präsident Joe Biden. Inhaltlich soll es vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuelle Lage im Nahen Osten gehen.