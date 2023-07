Klingbeil provoziert die FDP Ehegattensplitting abschaffen? Nein danke!

Der Ampel-Koalition gehen die Streitthemen nicht aus: Nach dem Zwist über die niedrigere Deckelung des Elterngeldes geht es nun um das Ehegattensplitting. Also das Verfahren, das bei der Berechnung der Einkommensteuer von zusammen veranlagten verheirateten Paaren in aller Regel angewendet wird – und damit nach der zuletzt verfügbaren Steuerstatistik 31 Millionen Männer und Frauen betrifft.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat am Wochenende das Steinchen ins Wasser geworfen, das am Montag hohe Wellen schlug. Anlass für Klingbeils Äußerung beim Redaktionsnetzwerk Deutschland war das Elterngeld. Er sei zwar dafür, dass höhere Einkommen „mehr schultern und mehr Verantwortung tragen“, sagte er. Aber Verteilungsfragen kläre man über die Steuerpolitik, nicht über das Elterngeld. Will heißen: Betuchte sollen bei der Steuer, nicht beim Ersatzeinkommen herangenommen werden.

Klingbeil sagte, durch eine Abschaffung des Ehegattensplittings „würden wir dem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen. Und der Staat würde Geld sparen.“ Bei den Grünen rannte der SPD-Vorsitzende damit offene Türen ein. Sie sind seit langem für ein Ende diese Steuerregel. Die andere Koalitionspartnerin aber reagierte mit aller Deutlichkeit.

FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer sagte dem Tagesspiegel: „Lars Klingbeil hat da etwas durcheinandergebracht. Um es klar zu sagen: Das Ehegattensplitting wird nicht abgeschafft.“ Es werde für Ehepartner keine Steuererhöhungen geben.

Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es, der Vorschlag laufe auf eine gigantische Mehrbelastung in der Mitte der Gesellschaft hinaus. Genannt wird die Zahl von 25 Milliarden Euro zusätzlicher Steuerlast. Meyer betonte, das Ehegattensplitting bleibe auf absehbare Zeit erhalten. Eine Abschaffung des Verfahrens könne aus der Umsetzung des Koalitionsvertrages nicht abgeleitet werden.

Über das Splitting wird gestritten, seit es 1957 aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zusammen mit der Zusammenveranlagung in der heutigen Form eingeführt wurde. Es gilt mittlerweile als Steuervorteil für Verheiratete, obwohl es damals zumindest darum ging, Steuernachteile für viele Ehepaare gegenüber getrennt Veranlagten auszugleichen.

Warum Splitting?

Nur dauernd getrennt lebende Paare und jene, die sich ausdrücklich für Einzelveranlagung entscheiden, unterliegen nicht dem Ehegattensplitting. Nach der Steuerstatistik 2018 wurden 25,5 Millionen Männer und Frauen individuell nach der Grundtabelle besteuert.

Laut Bundesfinanzministerium würdigt das Steuerrecht mit der Zusammenveranlagung, dass Menschen gegenseitig Verantwortung füreinander übernähmen. Diese lebten zudem häufig in Familien mit Kindern. Da es wechselseitige Unterhaltsverpflichtungen gebe, sollten Ehegatten auch weiterhin vom Fiskus als wirtschaftliche Gemeinschaft betrachtet werden. „Im Finanzministerium gibt es daher keine Bemühungen, daran etwas zu ändern“, hieß es.

Worin besteht der Vorteil?

Worin besteht der Vorteil, der sich über die Einkommensteuererklärung ergibt? Beim Splitting wird das zu versteuernde Einkommen eines Paares addiert, dann durch zwei geteilt – und die darauf berechnete Steuerlast wird dann verdoppelt. Haben Ehepartner das gleiche Einkommen, ergibt sich kein Splittingeffekt. Je weiter aber die Einkommen auseinanderliegen, umso größer fällt die Entlastungswirkung im Vergleich zur getrennten Besteuerung aus.

Besonders wirksam ist der Effekt, wenn ein Teil des Paares sehr wenig oder gar nichts verdient. Deswegen wird – darauf spielte auch Klingbeil an – das Splitting als Zementierung der Alleinverdiener-Ehe angeprangert. Allerdings wird in dem Fall übersehen, dass ein Gutteil der Splittingwirkung auf den steuerlichen Grundfreibetrag zurückgeht, der im Fall der Zusammenveranlagung jeweils beiden Partnern zusteht.

Allerdings ist die Alleinverdiener-Ehe in der erwerbstätigen Bevölkerung schon lange nicht mehr in dem Ausmaß üblich wie vor einigen Jahrzehnten noch. Der Anteil erwerbstätiger Ehefrauen ist mittlerweile nahezu so hoch wie der unter nicht verheirateten Frauen.

Welche Mehreinnahmen?

Allerdings arbeiten Verheiratete häufiger in Teilzeit. Daher gilt, ein zweiter Vorwurf gegen das Ehegattensplitting, die Steuerregel als Bremse für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Wie stark diese Bremse tatsächlich wirkt, ist unter Wissenschaftlern allerdings umstritten.

Was aber würde der Staat an Mehreinnahmen haben? Darauf käme es Klingbeil schließlich an, um Einschnitte beim Elterngeld und anderen sozial- oder familienpolitischen Leistungen auszuschließen. Sind es tatsächlich jene 25 Milliarden Euro, welche das Finanzministerium am Montag als Splittingvolumen angab? Sie beziehen sich offenkundig auf eine Komplettabschaffung.

Entscheidend für diese Berechnung ist jedoch, womit das geltende Splitting ersetzt würde. Käme die reine Individualbesteuerung, dann könnten die Mehreinnahmen nach einer Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus dem Jahr 2020 sogar bei mehr als 30 Milliarden Euro liegen. Stefan Bach, Mitautor der Studie, warnt allerdings: Seiner Ansicht nach ist eine Komplettabschaffung schon wegen Vorgaben des Verfassungsgerichts nicht zu erwarten.

Was ist realistisch?

Realistisch, so Bach, sei ein Volumen von fünf bis zehn Milliarden Euro. Das ergibt sich, wenn man die unterschiedlichen Modelle betrachtet, die einen zwischen den Partnern übertragbaren Freibetrag vorsehen, ob nun allein den Grundfreibetrag oder einen etwas höheren Zusatzfreibetrag.

Diese Übertragung ist dem Splitting ähnlich, hat also einen entsprechenden Effekt – ob man es nun mit einer Individualbesteuerung koppelt oder mit einem Realsplitting (praktisch ein Steuerabzug wegen Unterhaltsverpflichtung), das bei Geschiedenen schon jetzt angewendet wird.

In den Parteien wird über Alternativen schon länger nachgedacht. FDP und CSU vor allem haben sich dafür entschieden, am Ehegattensplitting ohne Reform festzuhalten. In der CDU wurde hingegen schon überlegt, ob ein Familiensplitting (das Kinder einbezieht) nicht besser wäre – aber die Partei blieb dann ebenfalls beim Festhalten am Status quo.

Die AfD hat das Familiensplitting hingegen im Programm. Es könnte allerdings zu höheren Kosten führen – in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) von 2019 lagen die drei damals untersuchten Familiensplitting-Modelle zwischen einem Plus von 3,8 Milliarden und einem Minus von 5,5 Milliarden Euro.