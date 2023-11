Kompromiss zur Flüchtlingspolitik Mehr von dieser Koalition der Vernunft bitte!

Na also! Geht doch! Monatelang haben Bund und Länder erbittert über die künftige Aufteilung der Flüchtlingskosten gestritten.

Knapp neun Stunden saßen Kanzler und Ministerpräsidenten am Montag und in der Nacht auf Dienstag zusammen. Doch gegen 3 Uhr morgens konnten Olaf Scholz (SPD) und die Länder-Regierungschefs Stephan Weil (SPD) und Boris Rhein (CDU) ihren Kompromiss präsentieren. Was lange währt ...

Die Einigung als „sehr historischen Moment“ (Scholz) zu verkaufen, kommt etwas arg großspurig daher. Doch es ist erfreulich, dass Bund und Länder ihr langes Hickhack um die Kosten der – teils irregulären – Zuwanderung beigelegt haben. Das war höchste Zeit.

Daniel Friedrich Sturm leitet das Hauptstadtbüro beim Tagesspiegel. Er befürwortet in schwierigen Zeiten einen Schulterschluss der politischen Mitte.

Dass Kanzler und Ministerpräsidenten sich dabei nicht nur über die jährliche Pauschale für Asyl-Erstantragsteller geeinigt haben, weist über den Tag, Pardon, das Jahr hinaus. Das etwa gilt für eine spätere Zahlung der regulären Sozialhilfe, das potenzielle Umsatteln auf eine Bezahlkarte und schnellere Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie vor Gericht.

Niemand aber sollte dabei falsche Erwartungen wecken: Wer sich in einem afrikanischen Land mit dem Ziel des vermeintlichen Paradieses Deutschland auf die Flucht begibt, wird sich durch eine Bezahlkarte statt Barzahlungen kaum davon abschrecken lassen. Ob also die vereinbarten Maßnahmen wirklich „die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduzieren“, wie Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorhersagt, muss sich noch erweisen.

Kretschmann prescht voran

Bemerkenswert ist der Beschluss, wonach die Bundesregierung prüfen wird, ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten „in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann“. In einem unerwarteten Manöver hatten sich Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann – und mit ihm weitere schwarz-grüne Länder – dafür ausgesprochen. Kretschmanns Kurs zeigt, wie sehr die Grünen in der Migrationspolitik unter Druck stehen.

Noch im Frühsommer, bei der Reform der Gemeinsamen Europäischen Asylreform (GEAS), hatten SPD und FDP mit den Grünen um Details feilschen müssen. Nun sprang Kretschmann so schnell und so weit nach vorn, dass Sozialdemokraten (und Teile der Grünen!) ihren Augen kaum trauten.

Das erste inner-grüne Grummeln über Kretschmann begann bereits am Montagabend, noch während der Beratungen. Auf das Ergebnis der Prüfung zu Asylverfahren außerhalb der EU darf man gespannt sein. Erlaubt sei dabei die Frage: Welches andere EU-Land hält eigentlich solche Asylverfahren in Drittländern für realistisch? Und welches Drittland mag wirklich dazu bereit sein?

Abseits dieser Fragen: Die Einigung vom frühen Dienstagmorgen (und die zur Planungsbeschleunigung einige Stunden zuvor) ist eine gute Nachricht für Deutschland. In Zeiten tiefer Verunsicherung müssen Bundesregierung und Länder handlungsfähig sein. Diese Verantwortung haben Kanzler, Koalition und Ministerpräsidenten gezeigt.

Faktisch wird Deutschland nun beim zentralen Thema von einer ganz großen Koalition regiert: von SPD, Grünen, FDP und der Union. Deutschland und die Welt stehen, so ist es angesichts der diversen Kriege und Krisen zu befürchten, vor harten Zeiten. Dafür bedarf es eines solchen Schulterschlusses der politischen Mitte.

Der Föderalismus und das Wesen von Koalitionen in Bund und Ländern führen zu einem verschränkten Regierungssystem in Deutschland. So will es die Verfassung. Oft geht nichts ohne den Bundesrat.

SPD, Grüne, FDP und Union sollten künftig mehr, nicht weniger, miteinander vereinbaren. Eine Koalition des gesunden Menschenverstandes, eine Koalition der Vernunft ist in diesen ernsten Zeiten gefragter denn je.