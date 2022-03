In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am frühen Dienstagmorgen laut Reportern verschiedener Medien mindestens drei starke Explosionen zu hören. Ein AFP-Journalist sah eine Rauchsäule über der Stadt aufsteigen. Aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre war der Ort der Explosionen zunächst unklar. Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln. In der Stadt befindet sich nach wie vor die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner. Sie können die Stadt nur noch Richtung Süden verlassen. Die Vororte im Nordosten und Nordwesten sind stark umkämpft. Ein Berater von Präsident Selenskyj sagte am Montag, Kiew bereite sich auf eine „erbitterte Verteidigung“ vor.