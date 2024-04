Tagesspiegel Plus Kritik an bevorstehender Reise des Kanzlers : Union und Grüne warnen Scholz vor „falscher Zurückhaltung“ in China

Die dreitägige China-Reise des Kanzlers ruft parteiübergreifendes Unbehagen hervor. CDU-Außenpolitiker Kiesewetter warnt vor Appeasement, Grünen-Fraktionsvize Brugger fordert „Klartext“.