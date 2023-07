Kritik an Sterbehilfe „Er war nicht schwer krank und er hatte uns“

Seit 2020 ist die Sterbehilfe in Deutschland nicht mehr gesetzlich geregelt – das soll sich nun ändern. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über zwei fraktionsübergreifende Entwürfe ab.

Der Gesetzentwurf der Gruppe um den SPD-Politiker Lars Castellucci will die Suizidbeihilfe über das Strafrecht regeln und sieht ein grundsätzliches Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe vor. Nicht rechtswidrig soll die geschäftsmäßige Sterbehilfe sein, wenn bestimmte Beratungspflichten und Wartezeiten erfüllt sind.

Der andere Entwurf um die Politikerinnen Katrin Helling-Plahr (FDP) und Renate Künast (Grüne) sieht vor, Sterbewilligen den Zugang zu tödlich wirkenden Medikamenten zu ermöglichen, wenn sie zuvor eine Beratung in Anspruch genommen haben. In Härtefällen soll ein Arzt auch ohne Beratung die Mittel verschreiben dürfen.

Künast und Helling-Plahr plädieren für ein liberales Gesetz

Einen Anspruch darauf soll es aber nicht geben. Rolf Fitte, dessen Vater Anfang des Jahres mit Hilfe eines Sterbehilfevereins Suizid begangen hat, steht beiden Entwürfen skeptisch gegenüber. Man habe es seinem Vater zu leicht gemacht, prangert er an.

Dieter Fitte war seit 2004 Mitglied der DGHS, der Gesellschaft für humanes Sterben. Ende 2021 stellt er einen Antrag auf „Vermittlung einer Freitodbegleitung“ bei der DGHS, dem assistierten Suizid.

Am 09.11.2021 antwortet die DGHS, dass er belegen solle, welches seine Hauptgründe seien, ob sein Wunsch wohlerwogen, eine eigene Entscheidung und dauerhaft sei. Er solle mitteilen, dass seine Angehörigen in die Entscheidung eingebunden seien.

Welche Voraussetzungen sind an die Suizidhilfe geknüpft?

Er ist zu diesem Zeitpunkt 85 Jahre alt, alleinstehend und lebt noch in seiner Wohnung im Berliner Westend. Ja, er sei krank gewesen, aber normal für sein Alter, sagt sein Sohn Rolf Fitte. „Er hatte eine Hüftarthrose, Schlafprobleme, mitunter taube Nerven im Fuß. Das kam durch die Medikamente, die er über Jahre eingenommen hatte.“

Sein Vater habe noch für sich selbst gekocht, viel gelesen, sich aber sonst schon ziemlich von der Außenwelt abgekapselt. Ende 2021 teilt Fitte seinem Sohn und seiner Tochter mit, Mitglied in dem Verein zu sein und seinem Leben nun ein Ende setzen zu wollen.

Die Eigenverantwortlichkeit der Entscheidung muss gegeben sein

Seine Kinder versuchen ihm das auszureden, schlagen vor, dass er in einen Seniorenstift ziehen könnte, eine neue Wohnung, bieten häufigere Besuche an und halten sich daran. Doch der Vater lässt sich nicht von seinem Entschluss abbringen.

„Wir haben bis zuletzt nicht daran geglaubt, dass die DGHS dem Antrag meines Vaters stattgeben würde, er war nicht schwer krank. Und er hatte uns und seine drei Enkel.“ In einem Schreiben der DGHS an Dieter Fitte, das dem Tagesspiegel vorliegt, steht, dass er darlegen müsse, seine Entscheidung wohlerwogen getroffen zu haben, etwa durch den Besuch der Beratungsstelle Schlusspunkt, die Erwägung einer palliativmedizinischen Behandlung, die Unterbringung in einem Hospiz. „Auf meinen Vater traf nichts davon zu. Auch hat er sich keiner Beratung unterzogen, das hat er uns gesagt.“

Für die Kinder ist es ein Schock

Dennoch sagt die DGHS Fitte ihre Unterstützung zu. Am 27. Januar nimmt er sich mit Hilfe der DGHS das Leben. Für seine Kinder ist das ein Schock. Sie sind sich sicher, dass ihr Vater die Entscheidung gar nicht eigenverantwortlich hatte treffen können.

„Wegen seiner Schlaflosigkeit hat mein Vater starke Medikamente eingenommen. Ich würde sagen, dass er tablettenabhängig war.“ Wenn man morgens mit ihm gesprochen habe, habe er noch völlig neben sich gestanden, gelallt, wie in Trance.

Nach dem Tod seines Vaters will Rolf Fitte mit den Verantwortlichen der DGHS sprechen. Seine Gespräche habe sein Vater mit einer Rechtsanwältin des Hauses geführt. „Was befugte sie den Todeswillen meines Vater zu beurteilen?“ Gutachter seien auch keine Götter, habe die Anwältin zu ihm gesagt, die Profession spiele keine Rolle.

Rolf Fitte will den Mann treffen, der seinem Vater die Absolution erteilt hat. Als er in Berlin ist, besucht er die Zentrale der DGHS, wird jedoch abgewimmelt. Der Sachbearbeiter reagiert nicht auf seine Mails. Schließlich lädt ihn der zuständige Arzt zu sich nach Hause zu einem Gespräch ein. Er darf die Protokolle lesen, ist bestürzt. „Die Anamnese ist nur vier Zeilen lang, dabei ist sie doch das Wichtigste. Lauter belangloses Zeug stand darin. Ich hatte das Gefühl, sie wollten nichts finden.“

Auch sei noch zwei Monate nach dem Tod des Vaters Geld vom Konto abgehoben worden, auf Mails nicht reagiert worden. „Es gibt nicht mal eine Quittung.“ 4000 Euro kostet eine Sterbehilfeassistenz pauschal. „Es ist völlig intransparent, wofür.“

Da wird jetzt immer ein fader Beigeschmack bleiben. Rolf Fitte, Angehöriger.

Fitte findet, dass nicht verantwortungsvoll genug mit dem Leben seines Vaters umgegangen worden sei, kann sich nur schwer mit dem Vorgang abfinden. „Da wird jetzt immer ein fader Beigeschmack bleiben.“

Der Gedanke daran, dass es viele Menschen wie seinen Vater geben könnte, die der Verein unterstützt, schockiert Rolf Fitte.

Er meint, es müsse eine Regelung geben, die gewährleiste, dass Sterbehilfe der letzte Ausweg sei und nicht leichtfertig damit umgegangen werde. „Es muss zwingend Beratungen geben, Aufklärungsgespräche, Gutachter. Und stets die Gewissheit, dass da jetzt wirklich jemand freiverantwortlich handelt.“

Mit den Vorwürfen konfrontiert, erklärte Robert Rossbruch, Präsident der DGHS dem Tagesspiegel, dass eine Tablettenabhängigkeit, wenn sie denn bestanden haben sollte, nicht automatisch zu einer Urteil- und Entscheidungsunfähigkeit führe.

Die Freitodhelfer seien einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass Dieter Fitte voll urteils- und entscheidungsfähig und dessen Entscheidung wohlerwogen und konstant war. Auch sei er von einem Arzt über medizinische und pflegerische Alternativen aufgeklärt worden.

„Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedarf es bekanntlich keiner schweren Erkrankung, um eine Freitodbegleitung in Anspruch zu nehmen.“

FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr sagte dem Tagesspiegel, ihr Gesetzentwurf schaffe ein transparentes Verfahren, um ein Medikament zur Selbsttötung zu erhalten. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Verschreibungsmöglichkeit in das Arzt-Patienten-Verhältnis einzubetten.“

Wird unser Gesetzentwurf verabschiedet, muss sich niemand in die Hände von vielleicht dubiosen Organisationen begeben. Katrin Helling-Plahr, rechtspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion.

Zwischen Arzt und Patient bestehe ein oft lange gewachsenes Vertrauensverhältnis, und Ärzte seien zudem besonders befähigt zu beurteilen, ob ein Betroffener in der Lage sei, selbstbestimmt zu entscheiden. „Mit dem flächendeckenden Beratungsstellennetzwerk haben wir eine staatlich kontrollierte Infrastruktur vorgesehen.“

Durch diese sei abgesichert, dass jeder umfassend über Handlungsalternativen informiert sei und jedes alternative Hilfsangebot erhalten habe. „Wird unser Gesetzentwurf verabschiedet, muss sich niemand in die Hände von vielleicht dubiosen Organisationen begeben.“