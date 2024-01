Landwirte planen Protest gegen Kürzungen „Das hat das Land vonseiten der Bauern so noch nicht gesehen“

Herr Rukwied, nach den Plänen der Bundesregierung soll der Liter Agrardiesel für Landwirte 21 Cent teurer werden, auch die Befreiung von der Kfz-Steuer für Traktoren soll wegfallen. Warum ist das für die Landwirte ein derart emotionales Thema?

Die Landwirtschaft ist von den geplanten Haushaltskürzungen massiv betroffen. Die Einschnitte beim Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung kämen einer Steuererhöhung mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro pro Jahr gleich. Bei den Bauernfamilien kommt das als Missachtung ihrer Arbeit an: Die Tierhalter sorgen beispielsweise an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr dafür, dass wir gedeckte Tische haben. Ich bin seit drei Jahrzehnten im Bauernverband aktiv. Aber eine Kürzung in dieser Dimension habe ich noch nie erlebt. Dies würde die landwirtschaftlichen Betriebe ins Mark treffen.