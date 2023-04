SPD-Chef Klingbeil im Interview „Die ständige Nabelschau der Koalition bringt nichts und niemanden voran“

Herr Klingbeil, vor dem letzten Koalitionsausschuss haben sich die Ampel-Partner wie die Kesselflicker gestritten. Sie mahnten, die gegenseitigen Beschimpfungen zu unterlassen. Hat’s was gebracht?

Der Koalitionsausschuss war sehr konstruktiv, auch wenn er etwas länger gedauert hat. Dafür haben wir gute Beschlüsse gefasst, die das Land die nächsten Jahre prägen werden. Die Koalition packt große Aufgaben an, dabei darf es auch Diskussionen geben. Aber der Umgang der Partner miteinander in den vergangenen Wochen war nicht so, wie er sein sollte.