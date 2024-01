Marlene Engelhorn will 25 Millionen Euro loswerden „Ich bin raus aus dieser Reichensuppe“

Frau Engelhorn, wie fühlt es sich an, 25 Millionen Euro zu verschenken?

Ich verschenke sie nicht! Ich lasse sie rückverteilen, da bin ich spitzfindig. Und das fühlt sich für mich normal an, weil ich daran gewöhnt bin, 25 Millionen zu haben – 25 Millionen, die mir nie hätten gehören dürfen. Wenn die Verteilungspolitik gut funktionieren würde, würden diese Summen gar nicht bei Menschen wie mir landen, sondern in der öffentlichen Infrastruktur. Dieses Geld hätte bei mir nicht sein sollen, und ich muss es deswegen der Gesellschaft zurückgeben. Es fühlt sich zugleich normal und fantastisch an.