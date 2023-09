Steigende Asylbewerberzahlen Das sind die fünf Hürden bei der Begrenzung der Migration

Es gibt kein Land in der EU, in dem so viele Asylanträge gestellt werden wie in Deutschland. Nach Angaben der EU-Asylagentur entfielen im ersten Halbjahr rund 30 Prozent der in der EU, Norwegen und der Schweiz gestellten Asylanträge auf Deutschland. Dies ist weitaus mehr als Deutschlands Anteil an der gesamten EU-Bevölkerung, der bei rund 18 Prozent liegt.

Aus der überdurchschnittlichen Belastung Deutschlands erklärt sich, warum schon seit Monaten hitzig über eine mögliche Begrenzung der Migration diskutiert wird. Hinzu kommt, dass die Kommunen in Deutschland seit Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 zusätzlich auch ukrainische Flüchtlinge versorgen müssen, die nicht immer eine private Bleibe finden können. Kann die Politik gegensteuern? Es gibt fünf entscheidende Hürden für eine Begrenzung und Steuerung der Migration.

1 Syrien und Afghanistan sind Dauer-Brennpunkte

Ein großer Teil der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, flieht vor dem Bürgerkrieg in Syrien oder den Taliban in Afghanistan. Da eine Änderung der Lage in den beiden Ländern nicht absehbar ist, dürfte es bis auf Weiteres bei der großen Zahl der Erstanträge von Flüchtlingen aus diesen Staaten bleiben.

71,5 Prozent der Personen, die zwischen Januar und August in Deutschland Asyl beantragten, waren männlich.

Es sind überwiegend jüngere Männer, die derzeit in Deutschland Asyl beantragen. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge waren 71,5 Prozent der Ankommenden, die zwischen Januar und August einen Antrag stellten, männlich. Darunter waren 29,3 Prozent im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Die meisten Flüchtlinge kommen wie schon seit Jahren entweder über die „Balkanroute“ oder über das Mittelmeer nach Europa. Dennoch gibt es auch immer wieder Änderungen bei den Flüchtlingsrouten: Vor einem Jahr gelangten vermehrt Flüchtlinge über die „Balkanroute“ in die EU, nachdem Serbien Menschen aus Indien und Tunesien die visafreie Einreise erlaubt hatte. Inzwischen wurde diese Praxis gestoppt.

Einsatz gegen Schleuser: Beamte der Bundespolizei stehen bei der Einreise nach Deutschland am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). © dpa/Patrick Pleul

Dafür werden seit Monaten in Brandenburg und Sachsen vermehrt illegale Einreisen von Migranten registriert, die über Russland und Belarus nach Deutschland gelangt sind. Darunter sind häufig Personen, die sich zuvor in der Türkei aufgehalten haben.

Man kann davon ausgehen, dass es in den kommenden Monaten noch einmal einen Anstieg bei den Asylbewerberzahlen geben wird. Denn erfahrungsgemäß treten vor dem Winter vermehrt Migranten die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer an. So war es auch im vergangenen Jahr, als die Zahl der Erstanträge im September, Oktober und November jeden Monat im Vergleich zum August weiter anstieg.

Flüchtlinge warten auf der italienischen Insel Lampedusa darauf, dass es für sie in Richtung des italienischen Festlands weitergeht. © REUTERS/stringer

Derzeit werden auf der italienischen Insel Lampedusa wieder vermehrt Flüchtlingsankünfte verzeichnet. Fast alle der Flüchtlingsboote, die zu Beginn der Woche in Lampedusa ankamen, waren in der tunesischen Hafenstadt Sfax gestartet. Die Flüchtlinge stammten nach eigenen Angaben aus Nigeria, Sierra Leone, dem Sudan, Tschad, Guinea, Kamerun und Tunesien selbst.

Allerdings machen Menschen aus diesen Ländern nur einen geringen Teil der deutschen Asylbewerberstatistik aus. Im August wurden gerade einmal 324 Erstanträge von Menschen aus Guinea gestellt. Zum Vergleich: Von Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit wurden 5544 Anträge gestellt.

2 Flüchtlinge ziehen nach Deutschland weiter

Eigentlich sind in der EU Erstankunftsländer wie Italien für die Flüchtlinge und deren Asylverfahren zuständig. In der Praxis ziehen viele Migranten aber in andere Länder wie Deutschland weiter und stellen ihren Antrag dort.

Im Fall Italiens wird die Lage obendrein noch dadurch verschärft, dass die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im vergangenen Dezember wegen Überlastung der Aufnahmeeinrichtungen die Rücknahme von Migranten ausgesetzt hatte, die in andere EU-Länder weitergereist sind.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat im Dezember die Rücknahme von Flüchtlingen gestoppt, die in andere EU-Länder weitergezogen sind. © AFP/ANDREAS SOLARO

Damit wächst der Migrationsdruck in Deutschland weiter. Inzwischen hat die Bundesregierung in diesem Punkt Konsequenzen gezogen: Ende August sei die Regierung in Rom darüber informiert worden, dass Deutschland die freiwillige Übernahme von Migranten von Italien im Rahmen des sogenannten Solidaritätsmechanismus bis auf Weiteres verschoben habe, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums dem Tagesspiegel.

3 Schleppende Debatte in der EU

Zwar ist es den EU-Innenministern gelungen, im Juni einen Durchbruch bei der Reform des EU-Asylsystems zu erzielen. Doch bevor die geplanten Schnellverfahren bei Migranten mit einer geringen Bleibeperspektive an den EU-Außengrenzen in ein europäisches Gesetz gegossen werden können, muss noch ein endgültiger Kompromiss zwischen EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten gefunden werden.

Doch daran hakt es zurzeit. Ob noch in dieser Legislaturperiode und damit vor der Europawahl im Juni 2024 ein Kompromiss zustande kommt, ist ungewiss. Vor allem Sozialdemokraten, Grüne und Linke dringen auf weitgehende Ausnahmen für Familien und Kinder von den umstrittenen Grenzverfahren.

4 Geringe Abschiebezahlen

Ende Juni dieses Jahres hielten sich in Deutschland knapp 280.000 ausreisepflichtige Personen auf. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Bei dieser Zahl muss noch einmal unterschieden werden: Knapp 225.000 Personen sind zwar grundsätzlich ausreisepflichtig, haben aber eine Duldung.

Das kann etwa bedeuten, dass Passdokumente fehlen, aber zum Beispiel auch, dass jemand ein minderjähriges Kind hat, das seinerseits im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist. Die übrigen gut 54.000 Personen sind unmittelbar ausreisepflichtig.

Polizeibeamte begleiten einen Menschen, der per Flugzeug in sein Heimatland zurückgebracht wird. © dpa/Michael Kappeler

Die Ampel-Koalition hat sich vorgenommen, dafür zu sorgen, dass von diesen Personen mehr als bisher das Land auch tatsächlich verlassen. „Wir starten eine Rückführungsoffensive“, heißt es im Koalitionsvertrag. Politisch gehen die Wertungen naturgemäß auseinander: Vor allem die Union drängt massiv darauf, noch sehr viel mehr Abschiebungen als bisher zu vollziehen.

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre ist ein moderater Aufwärtstrend zu erkennen: Im Jahr 2020 wurden knapp 11.000 Personen abgeschoben, im Jahr 2021 waren es knapp 12.000, im Jahr 2022 waren es dann knapp 13.000. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 7861 Abschiebungen vollzogen.

Setzt sich diese Entwicklung fort, wird der Aufwärtstrend also beschleunigt. Die Zahlen zeigen aber auch: Längst nicht jeder, der das Land eigentlich verlassen müsste, tut das auch.

5 Vergleichsweise hohe Sozialleistungen

Viel diskutiert wird die Frage, ob Geflüchtete mit Blick auf die hier geltenden Sozialleistungen gezielt nach Deutschland kommen. Fachleute verweisen immer wieder darauf, dass es weitere, aus ihrer Sicht bedeutendere Entscheidungsfaktoren gibt: insbesondere die Frage, ob man Landsleute kennt und ein Netzwerk hat; außerdem, ob man damit rechnet, im Zielland einen Job und wirtschaftlich gute Aussichten vorzufinden.

Im europäischen Vergleich sind die Sozialleistungen für Geflüchtete am oberen Ende der Skala, aber kein Ausreißer nach oben. Das geht aus einem Bericht des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags vom März hervor. Darin wurde Deutschland mit mehreren Staaten verglichen – wobei in dem Bericht darauf hingewiesen wird, wie schwierig ein solcher Vergleich wegen der jeweils sehr unterschiedlichen Rechts- und Sozialsysteme ist.

Grob lässt sich dennoch sagen, dass die Leistungen in Deutschland in der gleichen Größenordnung liegen wie in einigen anderen Ländern. Im Vergleich zum deutschen Wert in Höhe von 410 Euro werden für Frankreich 426 Euro pro Monat und für Österreich 425 Euro pro Monat ausgewiesen.

Es gibt aber auch Staaten, in denen ganz andere Größenordnungen gelten. So liegt der Vergleichswert für das Vereinigte Königreich bei 210 Euro, für Schweden bei 182 Euro, in Ungarn sogar nur bei 60 Euro (jeweils umgerechnet). In Deutschland gibt es allerdings eine wesentliche Besonderheit: Sozialleistungen kann auch beziehen, wer ausreisepflichtig ist. Also ist die staatliche Unterstützung nicht auf die Dauer des Asylverfahrens beschränkt.