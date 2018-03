Beim Absturz einer russischen Transportmaschine auf dem Luftwaffenstützpunkt Hamaimim in Syrien sind 32 Menschen getötet worden. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag nach Angaben der Agentur Tass in Moskau mit.

Das Flugzeug sei an der Militärbasis Hamaimim in der Provinz Latakia aufgeschlagen, hieß es. Berichent zufolge könnte ein technischer Defekt zu dem Absturz der Antonov-26 geführt haben. Die Transportmaschine habe sich im Landeanflug befunden.

An Bord sollen sich 26 Passagiere und sechs Crewmitglieder befunden haben. Niemand habe überlebt, berichtet Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

Russland unterstützt im Syrien-Konflikt die Regierung in Damaskus. Moskau griff im September 2015 in den Bürgerkrieg in Syrien ein und fliegt Luftangriffe zur Unterstützung der syrischen Armee im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und andere Rebellengruppen. Durch das Eingreifen Russlands in dem Konflikt wendete sich das Blatt zugunsten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. (dpa/TSP)