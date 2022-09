Misserfolge in der Ukraine Wenn der Bluthund sich gegen das Herrchen wendet

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar verbreitet der Kreml gebetsmühlenartig die Botschaft: alles läuft nach Plan. Das wiederholten die Medien, die noch in Russland senden und erscheinen dürfen, bislang einstimmig. Angesichts der demütigenden Niederlagen, die die ukrainische Armee russischen Truppen derzeit zufügt, wird jedoch zunehmend Kritik öffentlich an der Art, wie der Militäreinsatz geführt wird.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden