CDU-Chefin Angela Merkel will den Spitzengremien ihrer Partei an diesem Sonntag die Namen der CDU-Minister in einer möglichen neuen großen Koalition mitteilen. Mit Spannung wird erwartet, ob der als konservativer Kritiker der Kanzlerin bekannte Finanzstaatssekretär Jens Spahn einen Ministerposten erhält. Die "Bild"-Zeitung berichtete am Samstagabend, dass Spahn Gesundheitsminister in einer möglichen Groko werden solle. Die Nachrichtenagentur dpa bestätigte diese Informationen. Die Personalentscheidung für Spahn gilt als Zeichen dafür, dass Merkel vor dem Parteitag an diesem Montag ihren Widersachern entgegenkommen will. Die Parteivorsitzende wird sich am Sonntagabend in der Parteizentrale in Berlin persönlich zu ihren Entscheidungen äußern.

Heftige Kritik an der Ressortverteilung

Am Montag will Merkel vor den 1001 Delegierten beim Parteitag in Berlin das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit der SPD verteidigen. Intern war unter anderem heftig kritisiert worden, dass die Kanzlerin der SPD das wichtige Finanzressort überlassen musste. Auf dem Parteitag soll zudem auf Vorschlag Merkels die bisherige saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Generalsekretär Peter Tauber gewählt werden. Es wird mit einem guten Ergebnis von über 90 Prozent für die in der Partei beliebte Kramp-Karrenbauer gerechnet.

Die SPD-Spitze will die Besetzung der sechs SPD-Ministerien bei einem Ja zur großen Koalition nicht an dem Tag bekanntgeben, an dem der Ausgang des Mitgliedervotums verkündet wird. „Ausgeschlossen, das machen wir nicht“, sagte die designierte Parteichefin Andrea Nahles am Samstag am Rande eines Basistreffens in Jena. Wann genau, das „verraten wir später“. Die SPD will das Ergebnis der Mitgliederbefragung am Sonntag, 4. März, in ihrer Zentrale in Berlin bekanntgegeben.

In der Partei hieß es dazu, man wolle das Votum, bei dem es um die Inhalte des Koalitionsvertrages mit der Union geht, entkoppeln von den Personalien. Bisher ist nur klar, dass Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz Finanzminister und Vizekanzler werden soll. (mes, dpa)