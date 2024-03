Muss Scholz mehr Babler wagen? Warum Österreich zum Vorbild für die deutsche SPD werden kann

Andreas Babler muss seine Rede an diesem Abend zweimal halten. Einmal drinnen im knallvollen Ottakringer Gürtelbogen, einem Wiener Treffpunkt seiner Partei, der SPÖ. Dann muss der Sozialdemokrat raus in den Regen, dasselbe nochmal. In dem Lokal hatten nicht alle Besucher Platz gefunden. Zu diesem Zeitpunkt, es ist März 2023, hatte „der Andi“, wie er in Österreich meist genannt wird, gerade seine Kandidatur für den Parteivorsitz der sozialdemokratischen Schwesterpartei der SPD verkündet.