Trotz der Drohungen der USA wegen des jüngsten mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien sieht der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow keine Gefahr einer militärischen Konfrontation beider Atommächte. Die Nachrichtenagentur Tass zitierte den Minister am Dienstag mit den Worten, es gebe Kontakte auf Arbeitsebene zwischen Vertretern beider Mächte wegen Syrien. Er glaube, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzen werde. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow kritisierte, die Haltung des USA und anderen westlicher Staaten wegen des mutmaßlichen Giftgasangriffs sei nicht konstruktiv.

Bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz am Samstag wurden nach Angaben von Zeugen und Hilfskräften 60 Menschen getötet und rund 1000 verletzt. Mehrere Staaten, darunter die USA und Großbritannien, machen Syrien und Russland dafür verantwortlich. US-Präsident Donald Trump hat mit Vergeltung für den Angriff in Duma gedroht. Dafür werde "ein hoher Preis zu zahlen" sein. Am Montag schloss er einen Militärschlag nicht aus.

Russland bestreitet, dass es einen solchen Angriff überhaupt gab, und warnte die USA vor einer Reaktion. Der Regierung in Washington sei mitgeteilt worden, dass ein US-Militärschlag "schwerwiegende Folgen" hätte, sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN), Wassili Nebensia, am Montag im UN-Sicherheitsrat. (Reuters)