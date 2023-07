Nach Ausschreitungen in Frankreich Kann so etwas auch in Deutschland passieren?

Seit Tagen brennen in französischen Städten Autos, Mülltonnen, Schulen und Gebäude. Seit ein Polizist den 17-jährigen Nahel M. aus nächster Nähe erschossen hat. Zuvor wurde ihm, so berichten es mehrere Medien, gedroht: „Du kriegst eine Kugel in den Kopf.“

FDP und Union warnen seitdem vor ähnlichen Zuständen in Deutschland. Der Generalsekretär der Liberalen, Bijan Djir-Sarai, sagte bei einer Pressekonferenz, „unkontrollierte Zuwanderung“ sei eine „große Gefahr für unser Land“. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt sagte, die „Krawalle in Frankreich zeigen, welche gesellschaftliche Sprengkraft entstehen kann, wenn zu lange weggeschaut wird“. Doch Frankreich und Deutschland lassen sich kaum miteinander vergleichen. Ein Überblick.

Polizeigewalt

Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner ist Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Sie sagt, es gebe zwar auch in Deutschland keine Garantie, dass es nicht ebenfalls zu einer unangemessenen Gewaltanwendung durch einzelne Polizisten kommen kann, die eine Gewaltwelle provozieren könnte. Allerdings habe die Polizei in Deutschland „einen wesentlich engeren rechtlichen Rahmen und ist besser ausgebildet als die französische Polizei“, sagt sie.

Nach Angaben der Generalinspektion der Nationalen Polizei (IGPN) gab es bei Polizeieinsätzen in Frankreich im Jahr 2021 insgesamt 37 Todesfälle, in Deutschland starben laut dem Bürgerrechtsinstitut Cilip im Jahr 2021 sieben Menschen. Im Jahr 2022 starben in Frankreich allein bei Verkehrskontrollen wie im Fall von Nahel M. 13 Personen.

Die Gesellschaft ist gespalten zwischen den Eliten und den Menschen in den Vorstädten. Christophe Arend, französischer Politiker

Christophe Arend, der als Abgeordneter für die Regierungspartei des Präsidenten Emmanuel Macron bis 2022 in der Nationalversammlung saß, sieht als Ursache der Unruhen eine tiefgehende Spaltung in seinem Land. „Die Gesellschaft ist gespalten zwischen den Eliten und den Menschen in den Vorstädten“, sagt er. Eine pauschale Verurteilung der Polizei in Frankreich lehnt er ab: „Es ist falsch zu behaupten, dass die Polizei rassistisch sei.“

Henrik Uterwedde vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg hält Unruhen wie im Nachbarland hierzulande derzeit nur für schwer vorstellbar. Er sagt, das „Fehlverhalten von Teilen der Polizei in Form ungerechtfertigter Übergriffe“ sei ein „strukturelles Problem“.

Uterwedde weist auch darauf hin, dass die Polizei in Frankreich selbst auch immer wieder Zielscheibe „inakzeptabler Gewaltexzesse“ sei - wie etwa bei den Gelbwestenprotesten von 2018/2019 und zuletzt bei den Demonstrationen gegen die Rentenreform. „Eine Sonderrolle spielt die Misere der Vorstädte, in denen sich zahlreiche soziale Benachteiligungen und Probleme räumlich stark bündeln“, sagt der Politikwissenschaftler.

Städtebau

In den 50er und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden die Trabantenstädte hochgezogen, Arbeiter sollten dort unterkommen. Damals boomte Frankreichs Industrie, doch in den Siebzigerjahren erlahmte die Wirtschaft. Die Banlieues entstanden, geprägt von hoher Jugendarbeitslosigkeit, Armut und Kriminalität.

„Die vielfachen Erfahrungen der Diskriminierung und der Perspektivlosigkeit gerade junger Menschen in diesen Brennpunktvierteln haben dort eine starke Distanz, ja Hass gegenüber dem Staat hervorgebracht“, sagt Uterwedde. Hinzu kommt nach seinen Worten, dass die starke politische Polarisierung und Radikalisierung seit dem Jahr 2017, als Staatschef Emmanuel Macron erstmals ins Amt gewählt wurde, die Probleme weiter verschärfe und ausgewogene politische Antworten verhindere.

Der Ex-Abgeordnete Arend analysiert, dass die Menschen in Frankreich grundsätzlich viel eher bereit seien, auf die Barrikaden zu gehen, um damit ihre Forderungen durchzusetzen. Allerdings räumt der Politiker aus dem Macron-Lager auch ein, dass die soziale Spaltung im Land das Gefühl einer ungleichen Chancenverteilung in den Vorstädten noch verstärke.

Die aktuellen Unruhen in Frankreich beschränken sich aber keineswegs nur auf Banlieues wie den Pariser Vorort Nanterre, wo der tödliche Schuss aus einer Polizeiwaffe auf den 17-jährigen Nahel M. abgegeben worden war. Die Randalierer haben auch im Zentrum von Paris Verwüstungen angerichtet. Von den Unruhen werden diesmal landesweit auch Stadtviertel erfasst, in denen eher gut situierte Menschen wohnen und wo Polizeieinsätze gegen jugendlichen Delinquenten nicht an der Tagesordnung sind.

Besonders verheerende Folgen hatten die Unruhen im Zentrum von Marseille. Dort wurden laut einer vorläufigen Bilanz fast 400 Geschäfte zerstört oder geplündert, darunter Handyläden, Modegeschäfte und Restaurants.

2005, als Frankreich zuletzt Unruhen von randalierenden Jugendlichen erlebte, war das noch anders. Die Krawalle waren damals in erster Linie auf die Banlieues beschränkt. Der damalige konservative Innenminister Nicolas Sarkozy beschimpfte die Einwohner als „Gesindel“ und führte eine harte Law-and-Order-Politik ein, indem er die Nachbarschaftspolizei abschaffte und durch sogenannte mobile Einheiten ersetzte. Seiner persönlichen Karriere hat das nicht geschadet – im Jahr 2007 wurde er Staatspräsident.

Die städtebauliche Ghettobildung ist in Deutschland hingegen viel weniger ausgeprägt. In Westdeutschland griff der Staat seinerzeit stark in die Stadtentwicklung ein, einige Städte bauten Sozialwohnungen verteilt auf verschiedene Viertel, sodass weniger Siedlungen mit potenziellem Banlieue-Charakter entstanden.

Inzwischen ist der Wohnraum in deutschen Städten knapp, wodurch sich Zuzüge auch von zum Beispiel geflüchteten Menschen verteilen. In Ostdeutschland gibt es durch die Plattenbausiedlungen mehr Ballung von Armut und Menschen, die sich abgehängt fühlen.

Die Situation in sogenannten Problemvierteln

Als in Berlin-Neukölln und anderswo in der Silvesternacht Polizisten und Rettungskräfte angegriffen wurden, löste das eine Integrationsdebatte aus. Doch das Ausmaß der Gewalt war weit geringer als in Frankreich, in 18 Fällen wurde bislang Anklage gegen Randalierer erhoben. In Frankreich sind allein in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag 500 Gebäude angezündet worden, es gab mehr als 1300 Festnahmen.