Israel hat nach dem erneuten Abfangen einer Drohne aus dem Libanon vor einer Eskalation in der Region gewarnt. „Die Aggression der Hisbollah ist inakzeptabel und könnte die gesamte Region in eine unnötige Eskalation führen“, sagte der israelische Ministerpräsident Jair Lapid am Dienstag nach einem Besuch an der Grenze zum Libanon. „Der Staat Israel ist bereit, gegen jede Bedrohung vorzugehen“.

Israels Armee hatte am Tag zuvor nach eigenen Angaben eine Drohne aus dem Libanon abgefangen. Bereits Anfang Juli hatten israelische Streitkräfte über dem Mittelmeer drei Drohnen der libanesischen Hisbollah abgeschossen. Die Schiitenmiliz ist eng mit Israels Erzfeind Iran verbunden.

Lapid sagte, Israel werde weiter gegen alle Stellvertreter des Irans in der Region und darüber hinaus vorgehen. „Wir werden allein und gemeinsam mit anderen Ländern in der Region handeln, um zu verhindern, dass der Iran die regionale Stabilität untergräbt.“

Derzeit laufen Verhandlungen Israels mit dem Libanon zum umstrittenen Grenzverlauf im Mittelmeer unter Vermittlung der USA. Beide Seiten beanspruchen dort Gasvorkommen für sich. Die Nachbarländer befinden sich offiziell noch im Krieg. An den Grenzen kommt es immer wieder zu Spannungen. (dpa)