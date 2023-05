Nach Graichen-Entlassung durch Robert Habeck Das Problem ist größer, es liegt tiefer

Nun also muss Patrick Graichen gehen, der Mann, der als Architekt der Energiewende galt und am Schluss doch bekannter für die sogenannte „Trauzeugen-Affäre“ war. Für Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck ein folgenschwerer Schritt, aber alternativlos: Es sind neue Compliance-Verstöße aufgetaucht, die Graichen, bewusst oder unbewusst, begangen hat.

Es ist die richtige Entscheidung, die einzige Entscheidung. Für viele Grüne ist damit eine große Hoffnung verbunden: Der kommunikative Neuanfang. Doch die Personalie Graichen war im Kommunikations-Tohuwabohu der Grünen der vergangenen Monate nur ein Teil des Problems.

Es ist eigentlich größer und es liegt tiefer: Teile der Partei und vor allem der Fraktion machen Politik noch immer vor allem mit Blick auf ihr Kernklientel. Sie wollen wachsen, aber sie verstehen nicht, dass sie, um in die Nähe einer Zwanzig-Prozent-Partei zu rücken, kommunikativ anders agieren müssen.

Rein in die Nische

Statt sich weiter raus aus der Nische zu wagen, in die Mitte zu rücken, sind sie spätestens seit den Demonstrationen in Lützerath und der Kampfansage von Fridays for Future wieder rein in die Nische. Gegenwind mögen die Grünen nicht, vor allem nicht, wenn er aus der eigenen Blase kommt.

Also kommunizieren sie vor allem an diejenigen, die sie ohnehin wählen: Ungefähr, das sieht man gut an der Wahl in der ehemaligen Grünen-Hochburg Bremen, um die 12 Prozent der Bevölkerung. Es ist die Strategie der FDP, aber, anders als die Liberalen, mit dem Anspruch, „führende Kraft der linken Mitte“ zu werden.

Habeck ist ein guter Kommunikator - aber gelangt im Amt an seine Grenzen

Habeck hat immer verstanden, dass das nicht funktionieren wird, wenn er seine Vision der „Bündnispartei“, wie er sie nennt (man könnte auch Volkspartei light sagen), umsetzen will.

Doch auch er ist bei der Verteidigung des Gebäudeenergiegesetzes an seine kommunikativen Grenzen gelangt. Statt in die Offensive zu kommen, grantelte er in den Tagesthemen, das Vertrauen in der Koalition sei beschädigt.

Nach der Kritik im Fall Graichen setzte er sich wieder in die Tagesthemen, und sagte, er erlebe „Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen“, um die Dekarbonisierung des Wärmebereichs zu verhindern. Er sei „nicht bereit, Menschen zu opfern, um dieser Kampagne nachzugeben“.

Das ist nicht die Rhetorik, mit der man Menschen Ängste nimmt – oder die Mitte anspricht. Es ist eine Sprache für die Kernwählerschaft und die Funktionäre. Wenn Habeck und die Grünen wieder in die Offensive kommen wollen, wenn sie überhaupt daran denken wollen, bei der Wahl 2025 mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin anzutreten, müssen sie ihre Kommunikation ändern. Und zwar schnell.