Neue Ernährungsstrategie der Ampel Wollen die Grünen vorschreiben, was auf dem Teller landet, Frau Künast?

Frau Künast, was gab es denn gestern bei Ihnen zum Abendessen?

Was ganz Besonderes! Ich war auf dem Food Innovationcamp, dort gab es viele neue Lebensmittel auf veganer Basis, die wir im Rahmen eines Testessens bewerten konnten. Am Abend vorher habe ich einfach einen gemischten Salat gegessen.