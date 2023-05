Neue Umfrage Die AfD liegt in Deutschland nun gleichauf mit den Grünen

Vergangene Woche wurde die Jugendorganisation der AfD, die „Junge Alternative“, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Beliebtheit der Partei schadete das nicht.

Die rechtspopulistische Partei hat so viel Zustimmung wie nie seit der jüngsten Bundestagswahl. Im Auftrag von RTL befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa vom 25. bis 28. April 2507 Menschen in Deutschland, welche Partei sie auf Bundesebene wählen würden. Das sind die Ergebnisse:

SPD : 17 Prozent (ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche)

: 17 Prozent (ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche) Grüne : 16 Prozent (keine Veränderung zur Vorwoche)

: 16 Prozent (keine Veränderung zur Vorwoche) AfD : 16 Prozent (ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche)

: 16 Prozent (ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche) FDP : Sieben Prozent (keine Veränderung zur Vorwoche)

: Sieben Prozent (keine Veränderung zur Vorwoche) Linke: Vier Prozent (keine Veränderung zur Vorwoche)

Insgesamt 40 Prozent Zustimmung für die Parteien der Ampelregierung sind so wenig wie noch nie seit der Bundestagswahl 2021. Die SPD und die Grünen sind der Forsa-Umfrage nach auf einem Tiefstand, die AfD dagegen verbessert sich seit Januar konstant.

Die Forsa-Umfrage ist nicht die einzige Erhebung, in der die aktuelle Beliebtheit der AfD dokumentiert wird. Anfang April wurde die Partei in einer Insa-Umfrage zur stärksten Kraft in Brandenburg, die regierende SPD kam nur auf 21 Prozent.

Eine Umfrage von infratest dimap sah die AfD Ende April in Brandenburg gleichauf mit der CDU, beide Parteien kamen demnach auf 23 Prozent.