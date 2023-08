Neuer Milliarden-Streit in der Regierung Spart die Ampel wirklich so sehr?

Deutschlands Wirtschaft schwächelt, die Ampel-Koalition hat ihr nächstes Sommer-Streitthema. Grünen-Chefin Ricarda Lang hat mit ihrer Forderung nach einer „Investitionsagenda“ am Wochenende die Debatte gestartet. In der SPD gibt es dafür Zustimmung.

Die FDP widerspricht. Deren Chef, Finanzminister Christian Lindner, nimmt für sich in Anspruch, die Regierung auf Konsolidierungskurs gebracht zu haben. Nun läuft der Streit auf die Frage hinaus: Spart die Ampel zu sehr, müsste sie die Geldschleusen mehr öffnen?

Seit das Bundeskabinett vor einem Monat den Etat für 2024 beschlossen hat, ist zudem die Verteilungsdiskussion im Bundestag eröffnet – das Parlament hat als Haushaltsgesetzgeber nun die Karten in der Hand. Die drei Ampel-Fraktionen wollen den Entwurf jeweils in ihrem Sinne verändern – da geht es zwar nicht um die ganz großen Summen oder um die Verteilung der Mittel auf die Ressorts. Aber gerade bei Förderprogrammen und Investitionsprojekten ist einiges machbar.

Wir brauchen einen wirklichen Stimulus für Wachstum. Robert Habeck, Wirtschaftsminister

Im Hintergrund läuft schon ein Gezerre um einen Industriestrompreis, eine Preissubvention, mit der Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stromintensiven Produzenten unter die Arme greifen will. Am Dienstag legte Habeck nach. Dem „Handelsblatt“ sagte er, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit dem gerade vorgelegten Wachstumschancengesetz die Wirtschaft zu wenig entlaste.

Neben dem billigeren Strom will Habeck mehr gezielte Förderung für Investitionen und mehr steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Die von Lindner vorgesehenen 6,8 Milliarden Euro seien zu wenig. „Wir brauchen einen wirklichen Stimulus für Wachstum, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts“, sagte Habeck.

Ökonomen gehen seit Wochen von einer nachlassenden Konjunktur aus und rechnen mit einer leicht schrumpfenden Wirtschaft in diesem Jahr. Der Internationale Währungsfonds sieht Deutschland als schwächstes Glied unter den großen Wirtschaftsnationen.

Ein Mix aus Gründen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) macht in seiner jüngsten Konjunkturprognose als Gründe dafür die schwächere Weltwirtschaft (was den Export trifft), die weiter steigenden Zinsen, die Investitionen teurer machen, sowie eine Kaufzurückhaltung im Inland angesichts der Inflation aus.

Kurzfristig kann die Regierung da kaum gegensteuern, schon gar nicht mit direkten Investitionsprogrammen, die sich erst mit der Zeit auswirken. Lindner betont zudem seit Wochen, dass eine Rückkehr zu einer expansiven Finanzpolitik (also mehr Geldausgeben) den Versuch der Europäischen Zentralbank (EZB) konterkarieren würde, mit einem steigenden Leitzins die zu hohe Inflation einzudämmen.

Zurück auf den Normalpfad

So geht der Streit also weniger um die aktuelle Situation, als darum, mittels staatlicher Maßnahmen das Wachstum in den kommenden Jahren zu erhöhen. Der Etat für 2024 aber sei ein Sparhaushalt, monieren Kritiker. Auf den ersten Blick wirkt es auch so, denn in diesem Jahr gibt der Bund noch 30 Milliarden Euro mehr aus als im Plan für 2024 – 476 gegenüber 446 Milliarden Euro.

Allerdings ist der Etat 2023 noch geprägt von der 2020 beginnenden Doppelkrise – Pandemie und Putins Krieg. Das Ausgabenvolumen ist über „Normalniveau“. Vor allem aus Sicht Lindners, darin unterstützt von Kanzler Olaf Scholz (SPD), kehrt die Regierung im kommenden Jahr auf den Pfad zurück, der 2019 verlassen werden musste. Damals gab der Bund 357 Milliarden Euro aus, 38,1 Milliarden davon gingen in Investitionen. Das waren 10,7 Prozent.

Im kommenden Jahr plant die Ampel mit Investitionen in Höhe von 54 Milliarden Euro, das sind zwölf Prozent. Zumindest dem Plan nach also ein Plus im Vergleich mit dem vorherigen „Normaljahr“ 2019. 2025 sollen die Investitionen dann auf 60 Milliarden steigen, 2026 sollen es 59 Milliarden sein.

Ein leichter Rückgang

Doch im laufenden Etat 2023 sind noch gut 71 Milliarden an Investitionen vorgesehen – also doch ein Einbruch? Könnte man meinen, aber in der Summe stecken auch drei Darlehenszuschüsse in Höhe von 17 Milliarden Euro für die Aktienrente, den IWF und die Gesetzliche Krankenversicherung. Macht also 54 Milliarden an echten Investitionen. Absolut sind das so viel wie für 2024.

Inflationsbereinigt heißt das, dass die Investitionen im kommenden Jahr schon etwas zurückgehen. Das ließe sich im Rahmen der Etatberatungen im Bundestag zwar noch korrigieren, und möglicherweise hat die Regierung das auch einkalkuliert. Doch ob die Steuerschätzung im November angesichts der mauen Konjunktur eine Korrektur nach oben noch hergibt, wird sich zeigen.

In der Debatte um die staatlichen Investitionen spielt seit Monaten immer wieder ein von US-Präsident Joe Biden aufgelegtes Programm im Rahmen des „Inflation Reduction Act“ eine Rolle. Darin wurden 2022 knapp 370 Milliarden Dollar für ein auf zehn Jahre angelegtes Energie- und Klimaprogramm bereitgestellt, das vor allem Steuernachlässe etwa für Solarmodule, Gebäudesanierung oder E-Autos bietet, aber auch Investitionen in Kernenergie enthält. Mittlerweile geht man in den USA davon aus, dass das Volumen höher ausfallen wird, weil das Programm gut angenommen wird.

Joe Biden als Vorbild?

Geht man von der ursprünglichen Planung Bidens aus, ergibt sich eine jährliche Förder- und Investitionssumme von 37 Milliarden Dollar, aktuell also etwa 34 Milliarden Euro. Ausgehend von der sechseinhalbfachen Wirtschaftsleistung der Amerikaner entspricht das auf deutsche Verhältnisse umgerechnet gut fünf Milliarden Euro.

Im Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung, dem großen Fördervehikel der Ampel, grob vergleichbar mit Bidens Programm, liegen schon jetzt mehr als 100 Milliarden Euro bereit. Jedes Jahr fließen Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung und dem Emissionshandel zu, eine dauerhafte Finanzierung also, die im vorigen Jahr 13 Milliarden Euro ausmachte.

Das Ausgaben-Soll für Investitionen in dem Fonds betrug 2022 gut 19 Milliarden Euro. Tatsächlich flossen nur elf Milliarden ab. Da ist also noch Luft nach oben. Aber es war schon deutlich mehr, als das hochgelobte Biden-Programm umgerechnet ausmacht.