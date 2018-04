Pünktlich zu Angela Merkels Besuch im Weißen Haus ist der Weg frei: Schon bald werden die USA wieder einen Botschafter in Berlin haben, nach 15 Monaten Vakanz. Der 51-jährige Richard Grenell wird der erste offen homosexuelle Hausherr in der US-Vertretung am Pariser Platz sein. Außenpolitisch gilt er als Hardliner. 2001 hatte Bush den Mann aus Michigan zum Sprecher der US-Botschaft bei den Vereinten Nationen ernannt. Nach den Anschlägen von 9/11 erklärte er, oft in deftiger Wortwahl, die Strategie der USA im Kampf gegen den Terror. Uno-Botschafter war damals John Bolton, ein Befürworter des Angriffs auf den Irak. Inzwischen ist Bolton der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten Donald Trump. Da ist eine enge Absprache mit dem künftigen US-Botschafter in Berlin zu erwarten.

Kein Blatt vor den Mund

Auch in innenpolitischen Auseinandersetzungen nimmt Grenell kein Blatt vor den Mund. Die Demokraten hatten seine Bestätigung durch den Senat über Monate verzögert – unter Verweis auf „frauenfeindliche und aufhetzende Kommentare“, wie Senator Jeff Merkley aus Oregon zu Wochenbeginn betont hatte. Außerdem stören sich die Demokraten daran, dass Grenell die russischen Versuche, den US-Wahlkampf 2016 zu beeinflussen, nicht ernst genug nehme. Das sei beunruhigend mit Blick auf seine Aufgabe in Deutschland, das ein entscheidender Verbündeter im Umgang mit Russland sei. Doch plötzlich ging alles rasch. Am Wochenende beschwerte sich Grenell bei Trump über die Verzögerung. Die republikanische Senatsmehrheit erzwang eine Abstimmung am Donnerstag. Grenell wurde 56 zu 42 Stimmen bestätigt, nur kurz nach dem positiven Votum für Mike Pompeo als Außenminister. Das neue Außenpolitik-Team steht für klare Ansagen.