Besserer Katastrophenschutz Wetterdienst soll Bürger künftig vor Extremwetter warnen

Die Warnungen liefen im Radio: Wer aktuell in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz sein Auto benutzen wolle, solle es sich zwei Mal überlegen. Die Straßen seien überzogen von Blitzeis. Am Frankfurter Flughafen fielen zeitweise alle Flugzeugstarts aus. Extremwetterereignisse häufen sich, auch in Deutschland. Damit sie in Zukunft weniger Schäden anrichten, soll der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einem neuen Portal frühzeitig über Naturgefahren informieren.