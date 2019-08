Ralf Stegner bewirbt sich im Duo zusammen mit Gesine Schwan für den SPD-Vorsitz. Das hätten die beiden den SPD-Interimsvorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel mitgeteilt, berichteten übereinstimmend die Nachrichtenagentur dpa und „Spiegel Online“.

Laut „Spiegel Online“ wollen sich Schwan und Stegner am Freitag in Berlin öffentlich erklären. Der 59-jährige Parteivize Stegner koordiniert seit Jahren den linken Flügel der Partei. Er gilt als Skeptiker der großen Koalition von SPD und Union.

Die 76-jährige Schwan ist Chefin der SPD-Grundwertekommission, zweimal kandidierte sie für die Partei für das Amt des Bundespräsidenten.

Sie hatte bereits öffentlich eine Kandidatur erwogen. Sie kündigte zuletzt an, die SPD wieder stärker an ihren Grundwerten ausrichten zu wollen. "Wir sind so schrecklich mutlos", hatte sie jüngst dem "Spiegel" gesagt. (tsp, dpa, AFP)