Nur noch ein gemeinsamer Elterngeld-Monat „Junge Mütter bleiben bald sich selbst überlassen“

Bisher lief es für junge Eltern in Deutschland so: Nach der Geburt eines Kindes konnten Paare 14 Monate untereinander aufteilen, in denen sie volles Elterngeld, das sogenannte Basiselterngeld, beziehen konnten.

Wer von beiden wie lange beim Kind bleibt, darüber konnten beide Elternteile frei entscheiden. Mutter und Vater konnten zum Beispiel gemeinsam sieben Monate zu Hause bleiben. Wollte die Mutter ein Jahr, also zwölf Monate, beim Kind bleiben und der Vater sich zwei Monate um seine Partnerin im Wochenbett und mögliche Geschwisterkinder kümmern, war das ebenfalls möglich.

Eltern von Kindern, die nach dem 31. März 2024 auf die Welt kommen, werden die Möglichkeit, die Monate flexibel untereinander aufzuteilen, nun nicht mehr haben. Mit der Reform des Elterngeldes, die ab April in Kraft tritt, ist nur noch der gemeinsame Bezug von Elterngeld in einem Monat möglich. Es ist nicht die einzige Änderung.

Warum wird die freie Einteilung des Basiselterngeldes durch die Ampel-Regierung eingeschränkt?

Das zuständige Familienministerium will damit nach eigenen Angaben für mehr Gleichberechtigung sorgen. „Mit der Neu-Regelung soll eine langfristig partnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit beider Elternteile gefördert werden“, sagt ein Sprecher von Familienministerin Lisa Paus dem Tagesspiegel. Dies sei aus „gleichstellungspolitischen Erwägungen sinnvoll“.

Der Sprecher verweist auf ein Policy Paper des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Darin heißt es unter Berufung auf wissenschaftliche Studien, dass Väter, die im ersten Lebensmonat des Kindes Elternzeit nehmen, sich auch danach stärker an Kinderbetreuung und Haushalt beteiligen würden. „Rollenveränderungen“, heißt es in dem Papier, würden „vor allem dann auftreten, wenn die Elternzeit nicht gemeinsam genommen“ werde. „Nur allein genommene Elternzeitmonate verändern die Väterbeteiligung auch langfristig“. Das ist offenbar das Ziel der Regierung.

Wir befürchten, dass der Schuss nach hinten losgeht. Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes

Bemerkenswert: Das IW formuliert in dem Papier, das als Argumentationshilfe dient, auch eine konkrete Empfehlung für eine Neuregelung des Elterngeldes. „Dabei sollen jeweils drei Monate für jeden Elternteil exklusiv reserviert sein, und acht weitere Monate können frei zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt werden.“ Das Ministerium hat sich bei der Umsetzung offensichtlich für ein anderes Modell entschieden.

Wie reagieren Familienverbände auf die Pläne?

„Wir befürchten, dass der Schuss nach hinten losgeht“, sagt Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes, dem Tagesspiegel. „Denn noch immer sind Männer die Hauptverdiener in einer Familie und nehmen entsprechend weniger Elternzeit als die Frauen“. Die Folge könne sein, so die Befürchtung, dass Väter sich nicht mehr im Familienleben einbringen, sondern weniger. „Um Eltern zu mehr Partnerschaftlichkeit zu motivieren, braucht es Wahlmöglichkeiten statt Einschränkungen“, so Heimann.

Wie sollen sich Mütter nach der Geburt erholen, wenn der Partner nach vier Wochen wieder zur Arbeit muss?

Die Erholungszeit nach einer Entbindung, das Wochenbett, dauert Medizinern zufolge in der Regel sechs bis acht Wochen. Wenn Väter aufgrund der Neuregelung bereits nach vier Wochen wieder arbeiten müssen, bleiben die Mütter mit dem Neugeborenen allein zu Hause.

„Die Neuregelung sieht zumindest Ausnahmen bei Früh- oder Mehrlingsgeburten vor – das ist positiv. Abgesehen davon bleiben die jungen Mütter schon bald sich selbst überlassen“, sagt Heimann. Den künftig geringeren Schutz durch den Gesetzgeber sollten Väter im Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen, heißt es vom Familienverband. Sonderurlaub, Homeoffice oder Freizeitausgleich seien Möglichkeiten.

Auch der Sprecher der Familienministerin verweist auf Ausnahmen im Fall von Früh-, Mehrlingsgeburten oder falls das neugeborene Kind eine Behinderung hat. In diesen Fällen könne das Basiselterngeld auch weiterhin frei eingeteilt werden. Auf die Schwierigkeit angesprochen, dass die Mutter bald schneller auf sich selbst gestellt ist, weil der Partner wieder arbeiten muss, nennt er die Möglichkeit für den Vater, mit ElterngeldPlus in Teilzeit zu arbeiten. Dabei ist es erforderlich, mindestens 25 Stunden pro Woche zu arbeiten. Der Fehlbetrag zur Vollzeitbeschäftigung wird mit Elterngeld teilweise ausgeglichen.

Was ändert sich noch beim Elterngeld?

Elterngeld konnten bisher Paare bekommen, die über ein Jahreseinkommen von bis zu 300.000 Euro verfügen. Wer darüber lag, dem wurde zugemutet, den Unterhalt aus Rücklagen zu bestreiten. Diese Grenze sinkt ab dem 1. April deutlich auf zunächst 200.000 und in einem zweiten Schritt auf 175.000 Euro. Für Alleinerziehende gilt künftig: Wer mehr als 150.000 Euro im Jahr verdient, hat keinen Anspruch auf Elterngeld.

Wird die Höhe des Elterngeldes angepasst?

Nein. Es bleibt beim Mindestbetrag von 300 Euro und beim Höchstbetrag von 1800 Euro pro Elternteil pro Monat. „Weder die Höhe des Mindestbetrags noch die des Höchstbetrags sind angemessen“, sagt Heimann. „Hier braucht es wesentliche Anpassungen, da sonst eine Leistungskürzung vorliegt. Der Deutsche Familienverband schlägt eine Verdoppelung des Mindestbetrags auf 600 Euro sowie eine Erhöhung des maximalen Betrags auf 2300 Euro vor.“

Im Koalitionsvertrag haben sich SPD, Grüne und FDP auf die Einführung der Familienstartzeit geeinigt, die Vätern nach der Geburt einen zweiwöchigen Sonderurlaub ermöglichen soll. Wird dieses Projekt mit der aktuellen Änderung auch umgesetzt?

Nein. Die Familienstartzeit, die Familienministerin Paus vergangenes Jahr für 2024 angekündigt hat, lässt weiter auf sich warten. Bei den Beratungen zu dem Gesetz ziehen offenbar nicht alle Koalitionäre an einem Strang. „Es gibt Gegenwind derer, die wohl eher die Arbeitgeberinteressen im Fokus haben“, sagte kürzlich die SPD-Bundestagsabgeordnete dem MDR. Auch beim Deutschen Familienverband fragt man sich „wo die von der Bundesregierung angekündigte Väterfreistellung bzw. Familienstartzeit bleibt“.