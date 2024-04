„Ohne Moral keine Realpolitik“ Kritik an Söders China-Reise wird lauter

Die Kritik am Auftreten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) während seiner jüngsten China-Reise wird lauter. Nach dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), der Söder einen „Größenwahn im Stile Ludwigs II.“ vorgeworfen hatte, wird nun Kritik bei CDU, Grünen und FDP laut. Söder hatte in China „Augenhöhe“ mit Bayern beschworen, für Fotos mit Pandabären posiert und Kritik an der kommunistischen Staatsführung vermieden.