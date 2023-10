Ostdeutschsein und was es heute bedeutet „Viele wurden aus der DDR-Komfortzone geholt“

Christian Tretbar: Herzlichen Glückwunsch, liebe Ulrike, du gehörst zu den acht Prozent Ostdeutschen, die an der Spitze deutscher Medienunternehmen stehen.

Ulrike Teschke: Danke gleichfalls.

Christian Tretbar: Ja, wir sind, wenn man so will, beide ostdeutsche Flüchtlinge. Du bist mit knapp 20 Jahren 1984 aus der DDR ausgereist und ich mit 10 Jahren 1989 kurz vor dem Mauerfall. Was war deine erste Erfahrung im Westen?

Ulrike Teschke: Ehrlich gesagt, ein überkorrekter Schaffner. Wenn man die Ausreise genehmigt bekommen hatte, musste man sich darauf vorbereiten, über Nacht das Land zu verlassen.....

Christian Tretbar: Ja war bei uns auch so ähnlich....

Ulrike Teschke: Also habe ich alles schnell zusammengepackt und bin mit dem Interzonenzug zur Grenze nach Bebra/Herleshausen gefahren. Mein Fahrschein musste ich da nicht zeigen, aber auf der Westseite. Und plötzlich merkte ich, dass ich den vor Aufregung zu Hause auf dem Tisch liegen gelassen hatte. Und der Schaffner ließ den Zug nicht weiterfahren und ich musste aussteigen.

Zum Glück kam ein älterer Herr, der auf den Schaffner einredete und für mich ein neues Ticket bezahlte. Dann konnte ich weiterfahren nach Gießen ins Auffanglager. Wie war es bei dir?

Christian Tretbar: Eher umgekehrt. Wir waren auch über diesen Weg eingereist und nach Gießen gefahren. Aber uns hatten die DDR-Schaffner Stress gemacht, weil meine Eltern noch etwas Ost-Geld bei sich hatten, das haben wir dann einer älteren Frau im Abteil gegeben und der Zug konnte weiterfahren.

Ansonsten hat mich natürlich die bunte Welt geflasht und die Unordnung in den Klassenzimmern, die merkwürdigen Sechser-Tischgruppen. Außerdem stand keiner stand auf, wenn man dran war und sich gemeldet hatte, alle fläzten so am Tisch und Ernst Thälmann kannte auch kein Mensch – aber ich habe mich schnell dran gewöhnt. Was bedeutet es denn für dich heute als Ostdeutsche an der Spitze eines Medienhauses zu stehen?

Ulrike Teschke: Also es ist mir wieder neu bewusst geworden, weil das Thema lange Zeit keine große Rolle gespielt hat. Ich bin etwa seit 2013 in verschiedenen Führungsrollen, aber das Ost-West-Thema hat da keine Rolle gespielt. Ich habe immer gesagt, dass ich aus dem Osten bin, aber es war eigentlich egal.

Christian Tretbar: Warum spielt es jetzt wieder eine Rolle?

Ulrike Teschke: Ich glaube, dass es wieder einen gefühlten Spalt zwischen Ost und West gibt durch die Debatten rund um den Umfrageaufstieg der AfD, aber auch den Krieg in der Ukraine. Es fühlt sich an, als ginge da ein richtiger Keil durch Deutschland entlang der alten innerdeutschen Grenze.

Christian Tretbar: Wie erklärst du dir das?

Ulrike Teschke: Ich glaube, es hat etwas mit einer gewissen Veränderungserschöpfung zu tun. Denn die Ostdeutschen haben viele Veränderungen hinter sich und sie haben auch immer mitgezogen und versucht, ihren Weg zu finden. Und oftmals entstand der Eindruck, dass die Menschen aus dem Westen den Takt vorgeben. Der Besserwessi war im Osten schon ein gängiger Begriff, weil er kam und alles besser wusste. Und in gewisser Weise setzt sich dieses Gefühl fort.

Es ist ein irrationales Gefühl, aber es ist nun mal da und damit müssen wir umgehen. Ulrike Teschke

Christian Tretbar: Aber inwiefern? Denn die Veränderung müssen alle mitmachen in Deutschland. Kann es sein, dass sich Ostdeutsche immer etwas benachteiligt und vergessen fühlen?

Ulrike Teschke: Ja, das ist so. Deshalb reagieren sie auch in Teilen extremer auf Flüchtlinge, weil das Gefühl vorherrscht: Wir stehen in Lohn, Rente und einigen anderen Sachen schlechter da als im Westen. Und jetzt kommen auch noch die Flüchtlinge, denen es ja bei uns gut geht. Das ist natürlich ein in Teilen irrationales Gefühl, aber es ist nun mal da und damit müssen wir umgehen.

Christian Tretbar: Die Renten wurden angepasst und die anderen statistischen Unterschiede sind immer schwieriger auszumachen. Vielleicht noch etwas im Lohnbereich. Und es gibt ja auch Lohnunterschiede zwischen anderen Regionen Deutschlands....

Ulrike Teschke: Ja, aber hier ist der Lohn pauschal und strukturell geringer, weil es eben im ganzen Osten ist. Nach so langer Zeit wirst du für gleiche Arbeit noch immer nicht gleich bezahlt. Und man kann ja nicht sagen, dass es im Osten alles günstiger ist, das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und deshalb reagiert der Ostdeutsche auch sensibler auf politische Ansagen wie jetzt beim Heizungsgesetz. Das betrifft ja auch den Osten anders als den Westen.

Hier sind die finanziellen Reserven nicht über Generationen hinweg gewachsen. Viele haben sich nun etwas aufgebaut und dann verlangt die Bundesregierung mal eben so, die Heizung zu erneuern – ohne dass klar kommuniziert ist, warum und welche finanzielle Unterstützung des gibt. Das ist so schlecht kommuniziert, was im Osten eben ungleich schwerer wiegt als im Westen.

Christian Tretbar: Ich glaube, bei dem Thema sind Westdeutsche genauso sauer, weil sich auch da eine Nachkriegsgeneration etwas aufgebaut hat, vererbt hat und nun steht es bei vielen gefühlt auf dem Spiel. Aber richtig ist, der Osten ist stärker auf Protest gepolt.

Wobei es meiner Meinung nach Unterschiede gibt zwischen denen, die damals gegangen sind und denen, die geblieben sind. Und nicht alle wollten 1989 den Fall der Mauer. Viele haben es über sich ergehen lassen, weil sie keine andere Wahl hatten. Und dann kommt das Gefühl einer gewissen Ohnmacht, als würde einem alles oktroyiert. Wende, Arbeit, Selbstbestimmung, Klimawandel, Flüchtlinge, eine neue Sichtweise auf Russland.

Es gibt im Osten ein sehr ambivalentes Staatsverständnis Christian Tretbar

Ulrike Teschke: Ja, das stimmt. Viele wurden aus ihrer DDR-Komfortzone herausgeholt. Die DDR war, wie Günter Gaus mal zu Recht sagte, eine Nischengesellschaft. Darin hat sich jeder eingerichtet und viele haben auch gar nicht schlecht gelebt. Natürlich gab es die Stasi, aber irgendwie bekam jeder eine Wohnung und Arbeit.

Geld spielte eine untergeordnete Rolle, wichtiger war es, dass man etwas zum Tauschen hatte. Viele sind in den Urlaub an die Ostsee gefahren oder mit dem Trabi nach Ungarn oder Bulgarien. Es ging den meisten gut, man hatte sich eingerichtet und dann kam der radikale Wandel. Plötzlich war man für alles selbst verantwortlich, wo einem zuvor der Staat alles abgenommen hat. Ich erinnere mich noch gut, dass das auch für mich im Westen eine Umstellung war.

Christian Tretbar: Und genau das unterscheidet natürlich auch die vielen, die vor oder nach der Wende aus dem Osten weggegangen sind, von einigen, die dageblieben sind. Denn denen, die weggingen, war klar, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen mussten, etwas aufbauen.

Grundsätzlich glaube ich, dass es in Ostdeutschland nach wie vor ein ambivalentes Staatsverständnis gibt. Einerseits eine hohe Erwartungshaltung an den Staat, an die Politik, wenn man so will, dass einem alle Lebensrisiken abgenommen werden, dass für alles gesorgt wird. Und andererseits aber auch das Bestreben nach einer großen Unabhängigkeit vom Staat.

Auf nichts wird allergischer reagiert, wie auf Bevormundung, Einmischung in die persönlichen Lebensverhältnisse und Vorstellungen. Deshalb fällt die Reaktion auf eine vermeintlich verordnete Politik „für Flüchtlinge“; „für den Klimawandel“; „gegen Russland“ so heftig aus in Ostdeutschland. Es ist die Sorge davor, wieder eine Meinung übergestülpt zu bekommen. Und interessanterweise wird dieses Spannungsverhältnis vererbt, denn es ist ja auch bei denen zu spüren, die gar nicht mehr in der DDR geboren wurden.

Ulrike Teschke ist Geschäftsführerin beim Tagesspiegel und reiste 1984 als 20-Jährige aus der DDR in den Westen aus. Christian Tretbar ist Chefredakteur des Tagesspiegels und reiste im August 1989 mit seinen Eltern als damals 10-Jähriger aus. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Ulrike Teschke: Absolut. Und da unterscheidet sich das gar nicht so sehr von migrantischen Familien. Auch dort werden die Weltbilder und die kulturelle Sicht durchaus von Generation zu Generation weitergegeben. Da gibt es gar keinen unmittelbaren Bezug mehr zur alten Heimat, aber das Weltbild verändert sich nicht groß. Im Gegenteil. Man hat das Gefühl, es wird von Generation zu Generation krasser. Man kann das sicher nicht pauschal sagen, aber es kommt häufig vor.

Christian Tretbar: Pauschalitäten, guter Punkt. Gibt es denn den Osten überhaupt deiner Meinung nach?

Ulrike Teschke: Ich finde, ja. Als ich letztens in meiner alten Heimat Halle/Saale war und mir die Leute so angeschaut habe, wie sie reden, was sie beschäftigt, wie sie auf die Welt schauen – das ist schon ganz anders als in Hamburg. Es gibt eben dieses permanente Gefühl des sich zurückgesetzt Fühlen, der fehlenden Wertschätzung. Die Lebensleistung vieler Menschen im Osten wurde und nach wie vor zu wenig anerkannt. Denk nur daran, dass unsere Abschlüsse, ob Schule oder Beruf oft im Westen nicht anerkannt wurden.

Christian Tretbar: Hm, interessant. Ich glaube nicht, dass es den Osten gibt, weil die Unterschiede innerhalb des Ostens zwischen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, zwischen Erzgebirge und Leipzig sehr groß sind. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine ostdeutsche Mentalitätsklammer und da spielt das, was du sagst, sicher eine Rolle.

Der Osten ist eben nicht nur die AfD Ulrike Teschke

Ulrike Teschke: Was man auch bedenken muss, um zu verstehen, warum die Menschen im Osten vielleicht etwas radikaler daher kommen, warum Protest schneller eine Rolle spielt, ist, dass es im Osten so etwas wie ein Bürgertum, eine bürgerliche Mitte kaum gab. Es wurde im Osten eben nur zwischen Arbeiter und Intelligenz unterschieden, und die Arbeiter waren die, die eigentlich bevorzugt waren, auch besser angesehen. Dann kam die Wende und es war genau andersrum. Denn im Westen ist das Bürgertum viel ausgeprägter, viel finanzstärker. Es gibt auch viel mehr Vereins- und Ehrenamtsstrukturen. Das hat sich im Osten ja jetzt erst langsam aufgebaut.

Christian Tretbar: Und für die Arbeiter war die Welt nach der Wende eine andere, nicht, dass Arbeit weniger angesehen war, für viele war einfach schlicht keine Arbeit mehr da.

Ulrike Teschke: Genau, und natürlich ist die Identifikation mit den Betrieben heute eine andere. Damals haben sich Betriebe um alles gekümmert: Betriebskindergarten, Firmenfeste etc.

Christian Tretbar: Stimmt, wobei ich glaube, dass das im Westen ähnlich war. Große Betriebe haben sich viel gekümmert, es gab eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Nur gerade in den 90er Jahren gingen viele große Betriebe auch im Westen kaputt, es musste gespart werden, internationale Player kamen rein und die Arbeitswelt hat sich seitdem radikal gewandelt. Also kein reines Ostphänomen.

Ulrike Teschke: Ja, aber damit geht im Osten etwas anderes einher. Denn damals war es ehrlich gesagt egal, wie gut oder schlecht ein Betrieb gearbeitet hat. Es gab den heiligen 5-Jahres-Plan und viele Betriebe gingen kaputt. Letztlich ging die DDR ja vor allem auch deshalb unter, weil sie pleite war und ihre Wirtschaft kaputt. Heißt: Es war auch egal, ob man Leistung gebracht hat oder nicht. Das ist heute ganz anders: Leistung spielt eine viel wesentlichere Rolle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man merkt es heute, auch bei Bewerbern aus dem Osten: Es gibt entweder diejenigen, die voll leistungsbereit, engagiert und ehrgeizig sind oder, ehrlich gesagt, die, die es gar nicht drauf haben und nur larmoyant sind.

Christian Tretbar: Ja, es gibt da kaum Graubereiche. Ein Normalniveau. Entweder sind die Ostdeutschen Anpacker oder Beschwerdeführer. Naja, vielleicht auch etwas pauschal, aber es ist zumindest oft zu beobachten. Glaubst du denn, dass der Osten heute verklärt wird nach dem Motto „Es war doch alles nicht so schlimm“?

Ulrike Teschke: Ich glaube schon. Viele vergessen, was das für ein Staat war. Welches Unrecht es da gab. Ich habe selbst viel Stasi-Drangsalierung erleben müssen. Aber es gehört eben auch dazu zu wissen, dass man dort trotzdem den Umständen entsprechend gut leben konnte, Freunde und Familie hatte und eine Lebensleistung, die anerkannt wurde.

Christian Tretbar: Stimmt, aber manche machen es sich auch zu einfach. Nur zu sagen, wir wurden so lange benachteiligt und jetzt zeigen wir es euch mal, und zwar mit der AfD, ist etwas dünn.

Ulrike Teschke: Natürlich. Man darf das Phänomen aber eben nur nicht auf den Osten begrenzen. Denn Rechtsextremismus gibt es im Westen auch.

Christian Tretbar: Klar. Reichsbürger wurden jüngst auch in Bayern verhaftet. Dennoch, dass in allen ostdeutschen Bundesländern, wo nächstes Jahr gewählt wird (Brandenburg, Sachsen, Thüringen) die AfD deutlich in den Umfragen führt, ist schon ein großer Unterschied. In Hessen und Bayern, wo auch gewählt wird, liegt sie irgendwo zwischen 14 und 16 Prozent.

Wir haben einen Teil der Gesellschaft verloren und davon sind viele im Osten Christian Tretbar

Ulrike Teschke: Das stimmt, und der Nährboden für rechtsextreme Parteien ist im Osten auch da, weil die Ostdeutschen einfach schneller zum Protest neigen, schnell das Vertrauen verlieren, weil sie zu oft enttäuscht wurden. Aber das jüngste Beispiel aus Nordhausen zeigt auch: Umfragen sind noch lange keine Wahlergebnisse.

Was mir einfach wichtig ist, dass wir auch medial nicht nur das Negative aufzeigen und so tun, als sei dies das Gesamtbild. Der Osten ist eben nicht nur die AfD. Es gibt so viele tolle Erfolgsgeschichten von mutigen Menschen, die etwas aufgebaut haben, die sich gegen die AfD stellen. Das gehört zum Bild ganz zwingend dazu. Aber es wird allzu schnell alles schlecht geredet.

Zum Beispiel, dass sich jetzt Chiphersteller im Osten ansiedeln, wird dann in TV-Shows gleich abgetan, weil diese Firmen sich ja nur im Osten ansiedeln würden, weil es dort so viele Subventionen gebe. Dabei werden auch Firmen, die sich in westdeutschen Bundesländern ansiedeln, hier und da subventioniert. Und außerdem ist es ja etwas, was letztlich ganz Deutschland zugutekommt. In Amerika wird auch fett subventioniert.

Christian Tretbar: Du hast uns Medien gerade angesprochen. Machen wir es uns zu leicht, den Aufstieg der AfD insbesondere im Osten nur der Schwäche der Bundesregierung zuzuschreiben?

Ulrike Teschke: Ein bisschen schon. Die Menschen im Osten, du hast es vorhin auch gesagt, reagieren empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, nur noch eine Meinung sei richtig. Und das passiert oft. Dabei geht es ja nicht um die vielen kleinen Regionalzeitungen, sondern auch um die Wahrnehmung der großen Zeitungen, wozu der Tagesspiegel auch zählt, sowie der Öffentlich-Rechtlichen Fernsehsender. Wenn der Eindruck entsteht, dass nur noch eine Richtung richtig ist, eine Meinung korrekt, dann begehren die Menschen im Osten aus ihrer 40-jährigen SED-Erfahrung eben auf.

Christian Tretbar: Ich bin bei dir. Das war sicher im Laufe der Corona-Pandemie ein Problem. Kritische Stimmen zu den Maßnahmen wurden mitunter zu schnell in eine rechte Verschwörungsecke gestellt, und es wurde nicht mehr gut genug unterschieden, was wirklich zurecht dort in der Ecke steht und was einfach nur eine Kritik an den Maßnahmen war. Aber gerade bei den aktuellen Migrationsfragen ist das Meinungsspektrum schon breit. Ich glaube eher, dass wir wirklich einen Teil verloren haben. Einen Teil der Gesellschaft, der nicht mehr erreichbar ist, und von diesem Teil sind eben viele im Osten.

Ulrike Teschke: Das kann sein. Meiner Meinung nach kommt die größte Verantwortung den Politikern in den Kommunen und Gemeinden zu. Denn die sind vor Ort und reden mit den Menschen, erleben die Probleme hautnah. Und die Menschen vor Ort brauchen die Unterstützung aus Berlin und von uns allen – auch den Medien.

Christian Tretbar: Und genau die rufen gerade stark nach Hilfe, aber es drängt sich das Gefühl auf, dass sie zu wenig gehört werden. Aber Ulli, abschließende Frage: Glaubst du, dass wir in zehn Jahren immer noch über das Thema Ost-West reden werden?

Ulrike Teschke: Ja, weil ich glaube, dass die Zeiten weiter schwieriger werden und viel Veränderungsnotwendigkeit auf die Menschen zukommt, mit der Digitalisierung, mit dem Klimawandel und vielem mehr. Deshalb halte ich es für extrem wichtig, dass die Politik in die Strukturen vor Ort investiert: Kitas, Schulen, Gesundheitssystem, Pflege. Denn dann hoffe ich, dass viele auch in ihre Heimat zurückkehren und sehen, dass es auch in Sachsen-Anhalt sehr lebenswert ist.

Christian Tretbar: Wahrscheinlich hast du recht, dass wir auch dann noch darüber reden, weil es eben diese ostdeutsche Mentalitätsklammer gibt. Aber ich glaube, dass es vielen ostdeutschen Regionen dann wirtschaftlich besser geht und die Debatten eher entlang anderer Konfliktlinien verlaufen.