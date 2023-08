Paus’ Veto und die Folgen Wie handlungsfähig ist die Ampel?

Die Sommerpause ist noch nicht einmal vorbei, da gibt es in der Ampel-Regierung schon wieder einen spektakulären Streit. Die Koalition hat sich gezofft, am Ende ist das Wachstumschancengesetz nicht vom Kabinett beschlossen worden. Die Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP blockieren sich selbst, ausgerechnet in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Kurz nachdem Kanzler Olaf Scholz (SPD) im ZDF-Sommerinterview gesagt hatte, er wünsche sich, „dass das im Ton manchmal anders stattfindet“.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Koalition sich selbst im Weg steht. Das Heizungsgesetz führte die Koalition an den Rand des Zusammenbruchs, der Streit um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke im vergangenen Sommer bedrohte die Arbeitsfähigkeit der Koalition, bis der Kanzler ein Machtwort sprach.

So, wie es nun gelaufen ist, hatten es sich Scholz, sein Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wohl nicht vorgestellt, als sie sich dem Vernehmen nach am Montag vergangener Woche zusammensetzten, um über weitere Vorhaben der Koalition zu beraten.

Auf Schloss Meseberg soll die Einigung kommen

Doch dann blieb Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hart, ohne eine Erhöhung der Mittel der Kindergrundsicherung kein Wachstumschancengesetz. Bis zuletzt hatten Scholz und Lindner, so ist zu hören, versucht, den Eklat abzuwenden, am Mittwochmorgen haben sich beide mit Paus getroffen.

Herausgekommen ist jedoch: vorerst nichts. Das Wachstumschancengesetz soll nun in zwei Wochen bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg beschlossen werden, dort solle der Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Lage liegen. Die Ampel-Regierung scheint nicht aus ihrem kommunikativen Loch zu kommen. Dabei ist es erst wenige Wochen her, dass die Ministerinnen und Minister sich gegenseitig versprachen, künftig reibungsloser zu regieren.

Die Grünen schweigen hartnäckig

Es ist eine eigenartige Stimmung, die sich an solchen Tagen in Berlin ausbreitet. Journalistinnen und Journalisten schreiben Nachrichten, Politiker, die ein Interesse daran haben, gehört zu werden, antworten. Die, die an diesen Tagen am liebsten eins mit der Wand werden würden, melden sich nicht. Es sind die Grünen, die hartnäckig schweigen. Denn besonders an der Situation im Kabinett ist, dass Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck dem Wachstumschancengesetz zugestimmt hätte – er konnte aber offenbar die Ministerinnen seiner Partei nicht davon überzeugen. „Habeck als Wirtschaftsminister will dieses Gesetz“, hieß es aus Regierungskreisen. Doch nicht nur Paus, auch Grünen-Umweltministerin Steffi Lemke hatte nach Tagesspiegel-Informationen Bedenken.

Es ist daher bedauerlich, dass ein Kabinettsbeschluss zum Wachstumschancengesetz trotz des Einvernehmens mit dem Wirtschaftsministerium nicht möglich war. Christian Lindner, FDP-Chef und Bundesfinanzminister

Christian Lindner, Finanzminister, gleichzeitig aber auch FDP-Chef, twitterte, Deutschland brauche wieder Wachstum. „Es ist daher bedauerlich, dass ein Kabinettsbeschluss zum Wachstumschancengesetz trotz des Einvernehmens mit dem Wirtschaftsministerium nicht möglich war.“ Aus seinem Ministerium hieß es, „Hintergrund der Blockade ist die Kindergrundsicherung“. Das Finanzressort sieht die Schwerpunktsetzung auf der Klausur in Meseberg nun als Chance. Der Koalitionspartner der Grünen sei gebeten worden, Prioritäten zu klären und eine gemeinsame Position einzubringen.

Kubicki hält Paus für „kindisch und unprofessionell“

Andere FDP-Politiker wurden noch deutlicher. Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki, nie um ein scharfes Wort verlegen, sagte Paus sei „kindisch und unprofessionell“, „Erpressungen, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes massiv beeinträchtigen, können in der Fortschrittskoalition keine Zukunft haben“. FDP-Fraktionschef Christian Dürr, sagte, er könne es „offen gestanden kaum fassen“. Der Wirtschaftsminister halte die Entlastungen für die Wirtschaft für zu gering, die Familienministerin für zu hoch – „hier laufen die Grünen in komplett unterschiedliche Richtungen“.

Christian Lindner: Findet die Paus-Blockade offenkundig falsch. © Imago/Chris Emil Janssen

Dass die FDP sich abgrenzt, ist nicht verwunderlich, schließlich sind es ihre Wählerinnen und Wähler, die ein besonderes Interesse an wirtschaftlichen Themen haben. Sie sind es, die sich über die Verschiebung des Vorhabens vor allem aufregen werden. Für die Liberalen ist es eine gute Gelegenheit, die Grünen vorzuführen, zu zeigen, wie groß das Machtvakuum beim Koalitionspartner ist, weil es keine klare Führungsfigur gibt. Neben Habeck gilt Außenministerin Annalena Baerbock als mächtigste Politikerin ihrer Partei, dazu kommen die Spitzen von Partei und Fraktion, jeweils doppelt besetzt.

Doch nicht nur die FDP ist erzürnt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Verena Hubertz, schrieb auf Twitter, das Verschieben des Wachstumschancengesetzes sei für sie „nicht nachvollziehbar“. Spätestens seit den Erfahrungen mit dem Heizungsgesetz, das die Koalition an den Rand des Zusammenbruchs geführt hatte, müsse „allen bewusst sein, dass es nur gemeinsam konstruktiv nach vorn gehen kann“.

Sprecher der Ministerien wollen Ruhe reinbringen

Es sind die Sprecher der Ministerien, die an diesem Dienstag alles dafür tun, den Eindruck einer Regierung, die im Modus des Streitens verharrt, aufzulösen. Christiane Hoffmann, stellvertretende Regierungssprecherin, liest die lange Liste der Vorhaben vor, die vom Kabinett beschlossen wurden. Die Teillegalisierung von Cannabis zum Beispiel, das Haushaltsfinanzierungsgesetz, das Zukunftschancengesetz, ein Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Entfernung von verfassungsfeindlichen Soldatinnen und Soldaten. Die Auflistung soll beweisen, wie gut diese Regierung funktioniert.

Doch weder die Verhandlungen zur Kindergrundsicherung noch zum Wachstumschancengesetz sind abgeschlossen. Insbesondere das größte Vorhaben des Wachstumschancengesetzes, die Investitionsprämie, könnte weiter Gegenstand von Debatten sein. Die Grünen wollen das Vorhaben gern mit einem Industriestrompreis zur Entlastung der Wirtschaft verbinden, Lindner ist dagegen. Klar wird an diesem Mittwoch jedoch auch: Das Finanzministerium will Abstriche am Wachstumschancengesetz in Meseberg nicht akzeptieren.

Eigentlich müsste bis zur Kabinettsklausur am 29./30. August auch die Einigung zur Kindergrundsicherung stehen, so hatte Scholz es versprochen. Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Hoffmann sollen beide Projekte „in absehbarer Zeit geeint werden“. Sie sagt: „Die Regierung ist sich darüber einig, dass die Kindergrundsicherung und das Wachstumschancengesetz beschlossen werden sollen“.

Meseberg sollte schon im vergangenen Jahr den Durchbruch bringen, als es um den Streit um die Atomkraftwerksverlängerung ging – das war damals nicht möglich. Ob es dieses Mal besser gelingen wird?