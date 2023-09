Peer Steinbrück im Gespräch „Wir müssen zweifellos mehr arbeiten“

Herr Steinbrück, Sie haben bereits 2016 von einer „Zeitenwende“ gesprochen, bezogen auf Russlands Annexion der Krim und der Destabilisierung der Ukraine. Warum war Ihnen klar, was anderen nicht klar war?

Ich will nicht besserwisserisch klingen, aber ich hatte bereits im Frühjahr 2015 in einem Buch geschrieben, dass die Annexion der Krim und die Völkerrechtsverletzungen durch Putins Russland eine Zäsur in der europäischen Sicherheitspolitik bedeuten. Das schien mir offensichtlich zu sein.