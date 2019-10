Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will ältere Studierende mit höheren Krankenkassen-Beiträgen belasten. Die entsprechende Regelung findet sich – fachfremd und gut versteckt – in Spahns Entwurf für ein Gesetz zur Reform der Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK-Reformgesetz). Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat sie dennoch entdeckt und protestiert vehement dagegen.

Konkret ist in Spahns Gesetzentwurf vorgesehen, dass künftig nur noch unter 30-Jährige in der vergünstigten studentischen Krankenversicherung (KVdS) versichert sein dürfen. Bisher war das zwar auch schon so. Allerdings gab es alternativ dazu noch eine eine Grenze bis zum Ende des 14. Fachsemesters, die nun wegfallen soll. Bis 24 sind Studierende kostenfrei familienversichert.

Mehr als 16 Prozent der Studierenden betroffen

Studierende ab 30 die beispielsweise vorher eine Berufsausbildung gemacht haben oder zwischendurch zum Jobben gezwungen waren, müssten sich aufgrund der gesetzlich Änderung künftig samt und sonders freiwillig krankenversichern - ihre Beiträge würden sich dadurch nahezu verdoppeln. Und die Regelung beträfe nicht wenige. Im Wintersemester 2017/ 2018 waren mehr als 16 Prozent aller Studierenden älter als 29. Und statistisch schaffen nur rund 37 Prozent ihren Abschluss in der Regelstudienzeit. In Berlin ist es sogar eine Mehrheit.

Der geplante Wegfall der Fachsemestergrenze treffe diejenigen, „die möglicherweise aufgrund Ihrer Lebenslage, wie Studierende mit Kind, mit Beeinträchtigung oder als Teilzeiterwerbstätige zur Sicherung der Studienfinanzierung wesentlich länger studieren müssen“, schrieb DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde dem Minister. Und er erinnerte ihn – mit Durchschlag an Bildungsministerin Anja Karliczek – daran, dass eine derart starre Altersgrenze „angesichts der Bologna-Studienreform mit alternierenden Ausbildungs- und Berufsphasen (...) und der politisch gewollten Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung“ nicht mehr zeitgemäß sei. „Über Dreißigjährige, die wie gewünscht ein Studium aufnehmen, werden nun zusätzlich belastet.“

Mehr zum Thema Kritik an der Bafög-Reform Experten warnen vor Krise der Studienfinanzierung

Die Grenze widerspreche auch der möglichen BAföG-Förderung bei Aufnahme eines Masterstudiums vor Vollendung des 35. Lebensjahres, betonte der Studentenwerks-Chef in seinem Protestbrief. Zudem plane der Minister, die sogenannte Examensregelung abzuschaffen – was eine weitere Kostensteigerung für Studierende bedeute. Bisher war freiwillig Versicherten nach dem Ablauf ihrer studentischen Krankenversicherung noch eine sechsmonatige Übergangszeit zum gleichen vergünstigten Beitragssatz gewährt worden. Auch mit diesem finanziellen Vorteil für Studierende soll es nun vorbei sein.