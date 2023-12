Politikwissenschaftlerin zur Ampel „Scholz ist zu einer Moderatorenposition verdammt“

Frau Münch, die Ampelkoalition liegt in Umfragen gerade bei zusammengerechnet 32 Prozent, selten war eine Regierung so unbeliebt. Warum kann es die Ampel nicht?

Die Ampel hat schon ein paar Sachen auf den Weg gebracht. Deshalb möchte ich kein total vernichtendes Urteil aussprechen. Wenn ich mir jedoch die Einigung zu den Einsparungen in Höhe von 17 Milliarden Euro anschaue, finde ich sehr vieles befremdlich: Anscheinend hat niemand sauber recherchiert, wen die Kürzungen betreffen.

Man muss sich doch die Fragen stellen: Wie kommt das an? Kann man das so kurzfristig machen? Stattdessen wird nach einem Tag schon wieder von den Koalitionspartnern, meistens von der FDP, revidiert und relativiert. Es wird kein stimmiges Gesamtbild der notwendigen Maßnahmen vermittelt.

Wäre es dann besser gewesen, eine größere Lösung zu finden, also zum Beispiel die Schuldenbremse erneut auszusetzen oder zu reformieren?

Das wäre sinnvoller gewesen. Das geschieht aber nicht, weil der Bundesfinanzminister auf die Bremse drückt. Ich verstehe seine Argumente, dass man künftige Generationen nicht belasten sollte und keine Schulden für Steuergeschenke aufnehmen sollte. Gleichzeitig verstehe ich aber nicht seine Ignoranz gegenüber unseren desolaten Infrastrukturen. Lindner hält auch nur eine Teilreform der Schuldenbremse für einen Verrat an den Grundsätzen seiner eigenen Klientel.

Zur Person © Politische Akademie Tutzing Prof. Dr. Ursula Münch ist seit 2011 Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Zur Ausübung dieses Amtes ist sie von ihrer Professur für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München, die sie seit 1999 innehat, beurlaubt. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Föderalismusforschung, Parteienforschung und Politikfeldanalysen. Zudem befasst sie sich mit Fragen der gesellschaftlichen Integration und des demografischen Wandels sowie zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf Politik und Gesellschaft.

Woher kommt das Misstrauen der Ampel-Partner? Am Anfang hat man noch zusammen Selfies gemacht.

Selfies sind natürlich deutlich einfacher zu schießen. Viel schwieriger ist es, die diametral verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen, die vor allem die FDP und die Grünen vom Staat haben. Damals hat man sich mit der Ankündigung von irgendwelchen Fonds geholfen.

Da schon haben Leute vorhergesagt, dass der Koalitionsvertrag der Anfang des späteren Unheils war, weil eben offenblieb, wie die Projekte konkret finanziert werden sollen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts können die Koalitionspartner ihre Dissonanzen nun nicht mehr mit viel Geld überwinden, so wie es vorherige Regierungen getan haben.

Scholz ist in der Persönlichkeit nicht so stark, wie er es sich selbst einredet. Ursula Münch

Ist Christian Lindner mit dem Festhalten an der Schuldenbremse der Hauptschuldige an der Misere der Ampel?

Lindner ist zu genau diesen Bedingungen in die Koalition eingetreten. Er hat seine Vorstellungen mit Blick auf die Schuldenbremse. SPD und Grüne schauen eher auf die Notwendigkeiten, was inhaltlich zu tun wäre. Diese Notwendigkeiten sind angesichts des Klimawandels, der Inflation sowie der Bedrohung durch Russland tatsächlich gegeben.

Ich kann aber nicht mit dem Finger auf Lindner zeigen, da die Schuldenbremse seine Eintrittsbedingung in die Koalition war. Ich kann die Finger eher auf uns als Wählerschaft richten, weil wir nichts anderes als die Ampel an Optionen möglich gemacht haben.

Liegt es eher am Bundeskanzler? Warum führt der nicht deutlicher?

Scholz ist in der Persönlichkeit nicht so stark, wie er es sich selbst einredet. Hinzu kommt, dass seine SPD ein schwaches Wahlergebnis hatte. Er hat es mit zwei relativ starken Koalitionspartnern zu tun, die die Koalition jederzeit platzen lassen können. Andere Kanzler kamen aus einer stärkeren Kanzlerpartei.

Die Schwäche gegenüber den Koalitionspartnern könnte ein Kanzler ausgleichen, wenn er die Sympathien der Öffentlichkeit hinter sich hätte. Die hat er nicht. Bei Angela Merkel war das anders: Gerade viele linksliberale Medien hatten ein Herz für sie. Scholz ist zu einer Moderatorenposition verdammt. Für diese fehlt ihm ein bisschen Charisma, vielleicht auch Charme. Es fehlt im Prinzip an allem.

Kann die Koalition Vertrauen wieder zurückgewinnen?

Ja, das würde ich schon sagen. Sie muss dafür die von der Bevölkerung als zentral wahrgenommenen Probleme lösen. Die Menschen haben den Eindruck, dass die Bundesrepublik nicht mehr handlungsfähig ist, vor allem beim Thema Migration.

Wenn man diese Themen nachvollziehbar und stimmig angeht und nicht nur Scheinlösungen präsentiert, die dann auch noch gleich zerredet werden, gewinnt man Vertrauen zurück. Erschwert wird dies aber dadurch, dass ein Teil der Bevölkerung zusätzlich auch das Vertrauen in die seriösen Medien verloren hat.

Die Leute wollende fahrende Züge, auch eine funktionierende Digitalisierung. Die sind ja nicht von vorgestern. Ursula Münch

Die schwarz-gelbe Koalition von 2009 bis 2013 war anfangs auch sehr in der Beliebtheit abgestürzt. Bis zum Ende der Legislatur konnte man sich aber wieder steigern, wie ist das gelungen?

Indem sie den Streit und anfängliche Begriffe wie die „Gurkentruppe“ beendet hat. Die Bundeskanzlerin hat viel Seriosität ausgestrahlt. Das ging in erster Linie zugunsten der Union, die als zuverlässig und vertrauenswürdig galt.

Die Situation heute ist schwieriger, weil es wirtschaftlich nicht gut läuft und die Menschen deshalb weniger großzügig und tolerant sind. Die Menschen haben den Eindruck, dass es Neuankömmlingen auf ihre eigenen Kosten gutgehen könnte. Grüne und auch Teile der SPD müssen diesen Diskurs auffangen, das kann man nicht ignorieren.

Nach 16 Jahren Unionsregierung schienen viele Menschen optimistisch auf eine progressive Regierung zu schauen. Wie konnte sich die Stimmung so drehen?

Ich glaube, so sehr hat sich das gar nicht gedreht. Wer wollte denn eine „progressive“ Regierung, außer den Wählern von SPD und Grünen? Wenn ich im ländlichen Bayern unterwegs bin, spüre ich keine Nachfrage danach. Da spüre ich eine Nachfrage nach Stabilität und nach soliden, zuverlässigen Infrastrukturen. Das verbinden Leute aber nicht mit einer progressiven Regierung.

Die Leute wollende fahrende Züge, auch eine funktionierende Digitalisierung. Die sind ja nicht von vorgestern. Die akzeptieren auch Geschlechtergerechtigkeit, vielleicht sogar gendersensible Sprache, aber nur, wenn der Rest des Landes funktioniert.

Die FDP-Basis stimmt nun über den Verbleib in der Ampel ab. Wie könnte das ausgehen? Kann das das Ende der Ampel sein?

Vor drei, vier Wochen hätte ich gesagt, dass das Votum im Sinne der Bundespartei, also für den Verbleib in der Regierung, ausgeht. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher.

Was macht man dann? Christian Lindner hat sich positioniert und gesagt, die FDP bleibe in der Regierung. Ich bezweifle angesichts der Risiken nach wie vor, dass er bei einem Votum der Basis gegen die Ampel die Regierung verlassen würde. Ganz sicher bin ich mir aber nicht mehr.