Mit Schuldenbremse und höherem CO2-Preis Darauf hat sich die Ampel-Koalition im Haushaltsstreit geeinigt

Vier Wochen haben die Spitzen der Ampel-Koalition nach dem Schuldenbremsen-Urteil des Bundesverfassungsgerichts über eine Lösung der Haushaltskrise verhandelt – in einer Nachtsitzung verständigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu den letzten Details, am frühen Mittwochmorgen stand die Einigung.

Über Kürzungen, Umschichtungen und auch höhere Einnahmen (vor allem über den CO₂-Preis) sollen so gut 29 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2024 und im Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden, die der Koalition nach dem Urteil fehlen. Als Folge des Richterspruchs musste das Volumen des KTF um insgesamt 60 Milliarden Euro, verteilt auf mehrere Jahre, verringert werden.

Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick:

Die Schuldenbremse soll vorerst eingehalten werden, die Löcher werden also nicht mit neuen Schulden gestopft.

werden, die Löcher werden also nicht mit neuen Schulden gestopft. Der CO₂-Preis , den die Verbraucher beim Tanken und Heizen bezahlen, soll steigen - um fünf Euro auf dann 45 Euro je Tonne Kohlendioxid. Laut Habeck wird damit der einst von der „Groko“ begonnene Pfad wieder eingehalten. Habeck sagte, dass die Prämie für E-Autos früher auslaufen solle als ohnehin schon beschlossen.

, den die Verbraucher beim Tanken und Heizen bezahlen, - um fünf Euro auf dann 45 Euro je Tonne Kohlendioxid. Laut Habeck wird damit der einst von der „Groko“ begonnene Pfad wieder eingehalten. Habeck sagte, dass die Prämie für E-Autos früher auslaufen solle als ohnehin schon beschlossen. Kürzungen gebe es auch bei der Förderung der Solarindustrie. Laut Lindner werden klimaschädliche Subventionen gekürzt. Außerdem müssen mehrere Ministerien ihre Ressortetats kürzen.

Was hat den Haushaltsstreit ausgelöst? Letztlich war dies das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Die Karlsruher Richter haben 60 Milliarden Euro aus dem Klimafonds KTF gestrichen, weil diese auf verfassungswidrige Weise dorthin transferiert wurden. Die Ampel will nun auch andere Nebenhaushalte auf eine neue Grundlage stellen, die vor Gericht standhält. Das hat auch Folgen für den normalen Haushalt. Hier müssen plötzlich neue Prioritäten gesetzt und Puffer geschaffen werden.

Scholz sprach von „vertrauensvollen und konstruktiven“ Gesprächen, um dann seine Botschaft des Tages zu verkünden: Die „Regierung hält an ihren Zielen fest“, sagte er mit Blick auf den klimaneutralen Umbau des Landes und die Unterstützung für die Ukraine. Nachsatz: „Wir müssen allerdings mit weniger Geld auskommen. Es geht auch um Kürzung und Einsparung.“

Der KTF wird 2024 um gut zwölf Milliarden Euro abgespeckt. Bis 2027 sollen sich die Kürzungen auf 45 Milliarden Euro belaufen. Das Gesamtvolumen des Fonds betrage bis dahin aber immer noch 160 Milliarden Euro, betonte Scholz.

Wir halten die Schuldenregel ein. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

Was die Schuldenbremse betrifft, behält sich die Regierung vor, bei einer Verschlechterung der militärischen oder finanziellen Lage der Ukraine im von Russland begonnenen Krieg nachträglich die Notfallklausel der Schuldenregel zu nutzen, um dann weitere Hilfen über neue Kredite finanzieren zu können.

Juristisch geprüft wird noch, ob für die weitere Finanzierung des Ahrtal-Fonds (Gelder zur Finanzierung der Flutschäden) ähnlich wie auch für 2023 eine gesonderte Aussetzung der Schuldenbremse beschlossen werden soll.

Das Spitzen-Trio der Koalition kündigte an, dass mehrere Ministerien noch Kürzungen hinnehmen müssen. Genannt wurden die Ministerien für Verkehr, Umwelt, Wirtschaft sowie Arbeit und Soziales. Es solle aber „keine Reduzierung sozialer Standards“ geben, sagte Lindner. Doch sollten 1,5 Milliarden Euro mobilisiert werden, indem vor allem Ukraine-Flüchtlinge in Arbeit gebracht werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Union kritisiert „massive Abgabenerhöhungen“

Kritik kam umgehend aus den Reihen der Union. Sie sieht in der Haushaltseinigung der Ampel-Koalition „massive Abgabenerhöhungen zulasten der Bürger und der Wirtschaft“. Einsparungen gebe es so gut wie gar nicht, kritisierte Fraktionsvize Mathias Middelberg am Mittwoch.

„Vor allem nicht bei den massiven Kostentreibern Bürgergeld und Asyl.“ Neben einer neuen Plastikabgabe und höheren Preisen bei Diesel und Kerosin schlage vor allem die Anhebung des CO₂-Preises zu Buche. „Das Versprechen der FDP, es gäbe keine Abgabenerhöhungen, ist damit massiv gebrochen“, betonte er.

Merz wirft Scholz „Tricksereien“ vor

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verteidigte die Einigung der Ampel-Regierung. „Die Ampel-Koalition hat eine tragfähige Lösung gefunden“, sagte Haßelmann am Mittwoch im Bundestag. Dies sei eine wichtige Nachricht für Deutschland. „Wir schaffen Sicherheit und Stabilität. Es wird Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit geben.“ Außerdem stärke die Ampel-Koalition den sozialen Zusammenhalt. Haßelmann reagierte damit auf Kritik von CDU-Fraktionschef Friedrich Merz an der Einigung im Haushaltsstreit.

Merz hatte Scholz „Tricksereien“ vorgeworfen. Was Scholz zuvor zur Lage in der Ukraine gesagt habe, sei schon die Ankündigung, dass die Ampel in den kommenden Monaten erneut eine Notsituation verkünden und so die Schuldenbremse aussetzen wolle. Dies sei aber nach dem Grundgesetz nur bei einer unvorhersehbaren Notlage zulässig. Haßelmann bezeichnete die Kritik von Merz als „Mimimi“.

Kein Beschluss im Bundestag in diesem Jahr

Sicher ist nach der Einigung nun, dass der Haushaltsausschuss im Bundestag zügig über den Haushalt für das kommende Jahr abstimmen kann. Dann wäre der Etat noch vor Weihnachten zumindest so weit beschlossen, dass die Koalition von einer Klärung des heftigen Streits noch in diesem Jahr sprechen kann.

Ob ein Beschluss in dritter Lesung im Plenum des Bundestags in diesem Jahr noch klappen kann, ist dagegen unsicher. Ohnehin müsste dann der Bundesrat vor Weihnachten oder zwischen den Jahren zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Zu rechnen ist daher eher mit dem endgültigen Beschluss im Januar. Die damit notwendige vorläufige Haushaltsführung wäre dann aber relativ kurz.

Paus: Kindergrundsicherung wird kommen

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte schon vor der Bekanntgabe der Einigung versichert, dass es keine Abstriche bei der Kindergrundsicherung geben werde. Das Projekt sei im parlamentarischen Beratungsverfahren. „Und ja, die Kindergrundsicherung wird kommen, die Kindergrundsicherung stand auch überhaupt nicht zur Debatte.“ Eine Verschiebung des Starts nach hinten würde auch kein Geld sparen, sagte Paus im RTL/ntv-„Frühstart“.

Dass die Bundesregierung eine Stellungnahme zu einer möglichen Verschiebung herausgegeben hatte, habe keine haushaltstechnischen Gründe. Arbeitsagentur und Bundesrat hätten das Ministerium aufgefordert, über den Zeitplan nachzudenken. „Genau das tun wir, wir denken genau darüber nach und reden mit der Bundesarbeitsagentur, wie wir gut und sicher und schnell die Kindergrundsicherung an den Start bringen.“

Die Ministerin geht zudem davon aus, dass sich beim Elterngeld an den neu angeregten Obergrenzen von 200.000 Euro und dann 175.000 Euro nichts ändern werde. „Meines Wissens gibt es dazu keine neuen Entwicklungen, keine Änderungen.“