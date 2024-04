Polizeiliche Kriminalitätsstatistik Mehr Gewalt, mehr Einbrüche – wie sicher ist Deutschland?

Deutschland wird immer sicherer, heißt es häufig. Seit 2005 hielt dieser Trend, es wurden immer weniger Straftaten begangen. Nun vermeldet das Bundesinnenministerium im zweiten Jahr in Folge eine Zunahme. 2023 wurden insgesamt 5,94 Millionen Straftaten begangen.

Im Vorjahr waren es 5,62 Millionen, das entspricht einem Anstieg von 5,5 Prozent. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Nancy Faeser (SPD) am Dienstag in Berlin vorstellen wird. Zuerst berichtete die „Welt am Sonntag“.

In Faesers Amtszeit erreichen die Fallzahlen wieder das Niveau von 2013. Nur in der ersten Flüchtlingswelle 2015/2016 wurden in Deutschland mehr Straftaten begangen. Prompt kommt Kritik aus der Opposition. „Die Sicherheit Deutschlands ist bei Frau Faeser in schlechten Händen. Die objektive Sicherheitslage wird schlechter und das Sicherheitsempfinden in Deutschland wird immer geringer“, sagt Innenpolitiker Alexander Throm (CDU) dem Tagesspiegel.

Zahl an Tatverdächtigen ohne deutschen Pass ist hoch

Besonders auffällig ist die Steigerung bei den Tatverdächtigen. Der Anteil von Ausländer an den Straftätern hat deutlich zugenommen, und zwar um 17,8 Prozent. Zur Einordnung der Lage dienen Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamts: In Deutschland leben 84,6 Millionen Menschen (Stand: 9/2023), davon haben 12,7 Millionen keinen deutschen Pass. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung liegt also bei 15 Prozent. Im Jahr 2023 wurden 2,2 Millionen Menschen straffällig, davon 923.000 Nicht-Deutsche (41 Prozent).

5,6 Millionen Straftaten ohne Verstöße gegen Asylrecht wurden 2023 in Deutschland begangen

Den höheren Anteil von ausländischen Straftätern wird häufig mit der anhaltend hohen Zuwanderung begründet. Allerdings beziffert das Statistische Bundesamt die Zuwanderung für das Jahr 2023 auf maximal 710.000 Personen. Im Vergleich zu den Jahren mit besonders starker Fluchtmigration 2015 (plus 1,14 Millionen) und 2022 (plus 1,46 Millionen) kamen 2023 damit deutlich weniger Menschen nach Deutschland. Der Anstieg bei Straftätern ohne deutschen Pass fiel dementsprechend von 2021 auf 2022 mit 22 Prozent noch höher aus.

Ausländerrechtliche Verstöße wie illegale Einreisen, illegaler Aufenthalt in Deutschland, wenn also jemand nach Ablauf seines Visums nicht ausreist, oder wenn jemand ohne Arbeitserlaubnis einer bezahlten Tätigkeit nachgeht, während das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, fallen allerdings auch in die Statistik bei ausländischen Tatverdächtigen. Die Delikte „unerlaubte Einreise“ (93.158 Fälle, plus 40,4 Prozent) und „unerlaubter Aufenthalt“ (187.059, plus 28,6 Prozent) wuchsen stark an.

Laut Migrationsforscher Philipp Schäfer hat die hohe Zahl an ausländischen Straftätern verschiedene Ursachen: „Die Bedingungen, unter denen Geflüchtete in Deutschland untergebracht sind, vorherige Gewalterfahrungen, prekäre Perspektiven und unsichere wirtschaftliche Verhältnisse gelten als Risikofaktoren für straffälliges Verhalten.“ Ein direkter Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität lasse sich durch die Forschung allerdings nicht bestätigen, sagt der Wissenschaftler von der Uni Osnabrück.

Anders sieht das Innenpolitiker Throm. Er fordert eine Kehrtwende in der Migrationspolitik der Ampel. „Das heißt: Zuzug begrenzen, Kontrolle erhöhen, Sozialleistungen reduzieren und Aufenthaltsrechte einschränken“, sagte der CDU-Mann dem Tagesspiegel.

Hohe Zuwanderungsrate und Inflation begünstigen Straftaten

Im Vorjahr erklärte Faeser den Anstieg noch mit einem „Nachholeffekt nach dem Ende der Coronabeschränkungen“. Davon ist in diesem Jahr keine Rede mehr, das öffentliche Leben hat sich spätestens seit dem Ende der Beschränkungen Anfang 2023 auf einem normalen Niveau eingependelt. Auch eine gestiegene Anzeigebereitschaft ist dem Vernehmen nach nicht für das Plus an Straftaten im vergangenen Jahr verantwortlich.

Und Gesetzesänderungen, die zur Entkriminalisierung führen, gab es in letzter Zeit ebenfalls nicht. Mit so einem Effekt rechnet man aber im kommenden Jahr: Beispielsweise ist der Besitz von Cannabis seit Anfang April 2024 nicht mehr strafbar und wird daher voraussichtlich seltener in der Kriminalitätsstatistik auftauchen.

Bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts im November 2023 nannte Faeser zwei Faktoren, welche die Zunahme an Straftaten beeinflussen: Migration und Inflation, also schlechtere Lebensbedingungen, können zum Auslöser für Straftaten werden.

Deutschland wird gewalttätiger

Auffällig ist auch, dass es in Deutschland immer mehr Gewalttaten gibt. So hat die „Gewaltkriminalität“ mit 214.099 Fällen (plus 8,6 Prozent) den Höchststand seit 15 Jahren erreicht. Besonders viele Fälle von „gefährlicher und schwerer Körperverletzung“ wurden gemeldet, ein Anstieg um 6,8 Prozent auf 154.541 Fälle. Auch die „vorsätzliche einfache Körperverletzung“ nahm auf 429.157 Fälle (plus 7,4 Prozent) zu. Der bisherige Höchststand war 2016 mit 406.038 Fällen registriert worden.

Mir ist wichtig, dass der Rechtsstaat hart gegen Gewalt durchgreift. Täter müssen die Konsequenzen spüren. Nancy Faeser will bei Gewalttaten härter durchgreifen.

„Mir ist wichtig, dass der Rechtsstaat hart gegen Gewalt durchgreift. Täter müssen die Konsequenzen spüren“, sagte Faeser kürzlich. Die Innenminister aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg hatten ihre jeweiligen Kriminalstatistiken bereits vorgestellt. Dort zeigte sich bereits eine Zunahme der Jugendgewalt und der nicht-deutschen Tatverdächtigen. Konkret kündigte die SPD-Ministerin schnellere Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen für Gewalttäter an.

Stark nach oben zeigt der Trend bei Diebstahldelikten, die etwa ein Drittel aller Straftaten ausmachen (1,9 Millionen, plus 10,7 Prozent). Speziell in Wohnungen und Häuser wurde mehr eingebrochen (plus 18,1 Prozent). Berlin verzeichnet hier mit einem Plus von 35,2 Prozent (insgesamt 8323 Fälle) den größten Anstieg aller Bundesländer.

Polizei klärt mehr Fälle auf

Eine positive Nachricht ist, dass die Aufklärungsquote aller erfassten Straftaten bei 58,4 Prozent lag und damit leicht zugenommen hat. Besonders erfolgreich war die Polizei im Jahr 2021 mit einer Quote von 58,7 aufgeklärten Straftaten.

Besonders sicher lebt man im Vergleich der 16 Bundesländer weiterhin in Bayern (4873 Fälle pro 100.000 Einwohner). Bei der Kriminalität gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Bezogen auf die Häufigkeit der Straftaten pro 100.000 Einwohner, lebt man in Berlin (14.292 Taten) am gefährlichsten. Dahinter folgen das Land Bremen (14.170), Hamburg (12.380) und Sachsen-Anhalt (8863).