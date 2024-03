Populismus oder echtes Problem? Der Faktencheck zur Ausländerkriminalität

Einen Krisengipfel im Kanzleramt will Sahra Wagenknecht. Das Thema soll Kriminalität von Ausländern in Deutschland sein. Gefordert hat die Parteivorsitzende des BSW das am Dienstag. Am Mittwoch reagierte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen darauf: „Politischer Alarmismus“ sei das, was Wagenknecht betreibe. Aber was steckt hinter der Forderung der ehemaligen Linken-Politikerin?