Soziologen wie der renommierte Lew Gudkow ziehen mit Blick auf Apathie in der Gesellschaft und dem Stillstand im Land eine düstere Bilanz. Gudkow nennt die Jugend eine „verlorene Generation“. Als die Sowjetunion zerfiel, seien die Menschen bereit gewesen zu kämpfen: für Freiheit, Offenheit, Gleichberechtigung, demokratische Mitsprache, aktive Teilnahme an der Marktwirtschaft. Die Jugend heute interessiere sich hingegen für ein ruhiges Leben sowie für Karriere und Einkommen. Gleichzeitig seien sie genügsam, ohne hohe Ansprüche. Sie können sich nicht alles leisten, aber meinen alles zu haben, was sie brauchen. Ein moderner Lebensstil in reaktionärem System ist für sie kein Widerspruch.

Wer in einer Demokratie leben will, muss auswandern

Wer andere Wünsche an sein Leben hat, dem bleibt nur ein Ausweg, sofern er es sich leisten kann: die Ausreise. In Umfragen gaben zuletzt bis zu einem Fünftel im Land an, immerhin mit dem Gedanken an eine Ausreise zu spielen. Unter jungen Russen ist der Wunsch ausgeprägter als bei anderen. Der Kreml lässt sie ziehen, weil er glaubt, die unbequeme Opposition verlasse das Land, das Protestpotential lasse sich damit klein halten. Zehn- und Hunderttausende haben in den vergangenen Jahren ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Wie viele genau, weiß niemand. Verlässliche Zahlen existieren nicht, da keine Abmeldepflicht besteht.

Gemessen an Russlands Einwohnerzahl von knapp 143 Millionen erscheint das nicht dramatisch. Doch das Land verliert mit ihnen seine klügsten Köpfe und aktivsten Bürger. Jene, die eine entscheidende Rolle für die Zukunft spielen. Das bestätigen auch die Untersuchungen des Soziologen Gudkow. Der Schaden wird sich nicht sofort, aber in den kommenden Jahren bemerkbar machen.

Es gehen Menschen wie Julia Archipowa, aber wohl noch mehr wie Innokentij Schuwalow.

Julia Archipowa interessiert sich für Politik, seitdem sie 18 ist, aber nicht für jene, die der Kreml zu bieten hat. Sie engagierte sich bei Transparency International, 2012 protestierte sie gegen Putin, weil „in Russland etwas falsch läuft“. Als die Maidan-Revolution startete, ging sie nach Kiew, „weil es in Moskau nichts zu tun gab für mich, sehr wohl aber in der Ukraine“. In Russland würden Aktivisten als „ausländischer Agent“ und Extremisten verfolgt. Dagegen wollte sie nicht kämpfen. Irgendwann, sagt Archipowa, wolle sie zurück nach Russland, es sei schließlich ihre Heimat. „Ich will in einem demokratischen Land leben, ohne imperialistische Ambitionen, dass für seine Bürger sorgt und keine Kriege führt.“

Viele, die gegangen sind, schleißen eine Rückkehr aus - dem Kreml ist das recht

Innokentij Schuwalow, ein Programmierer, ist mit 25 Jahren aus St. Petersburg nach Berlin gezogen. Er ist unpolitisch und war nie bei Protesten denn er will „ meine Gesundheit nicht riskieren“. Russland hat er „aus wirtschaftlichen Gründen“ verlassen, als es „übel“ wurde im Land.

Dass die Wirtschafts- und Rubelkrise sein Gehalt halbierte, spürte er bei Reisen im Ausland und als er ein neues iPhone kaufen wollte. Die Politik habe ihn „nicht so sehr beeinflusst“, sie habe keinen direkten Effekt auf ihn gehabt, meint er. „Ich bin nicht glücklich mit der Politik, ich mag das nicht, aber es ist auch keine große Sache.“ Erst als der Staat anfing Webseiten zu blockieren, wollte der Programmierer weg. Gute Lebensbedingungen und persönliche Freiheit sind für ihn entscheidend. Ein Rückkehr in seine Heimat schließt er aus.