Prämien, Ausländer, Dienstpflicht Wie die Bundeswehr mehr Personal gewinnen will

Allein um die gegenwärtige Personalstärke von gut 180.000 zu halten, müssen Jahr für Jahr etwa 21.000 Soldatinnen und Soldaten in die Bundeswehr nachrücken. Im vergangenen ist das nicht gelungen, die Truppe schrumpfte sogar leicht, obwohl angesichts der Bedrohungslage in Europa das Ziel lautet zu wachsen – auf 203.000 im Jahr 2031, im Falle einer weiteren sicherheitspolitischen Zuspitzung mit Russland vielleicht sogar noch mehr.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Verteidigungsminister zuletzt offen dafür gezeigt, die Truppe für Menschen ohne deutschen Pass zu öffnen. „Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden“, sagte Boris Pistorius kürzlich dem Tagesspiegel. Er erhielt Zustimmung, schnell war aber auch von „Söldnertruppe“ oder „Fremdenlegion“ die Rede. Dabei zielt der Sozialdemokrat vor allem auf jene bereits in Deutschland lebenden Menschen, „die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben“.

Mehr als 60 Vorschläge für mehr Personal

Der Minister griff damit die Idee einer „Task Force Personal“ auf, die ihm kurz vor Weihnachten mehr als 60 Vorschläge unterbreitet hatte – manche davon sind dazu gedacht, bereits in diesem Jahr den Negativtrend zu durchbrechen, andere sind eher mittelfristig angelegt, weil es dazu in der Gesellschaft wie in der Regierung selbst noch Diskussionsbedarf gibt, ehe entsprechende Gesetzesvorschläge unterbreitet werden. Dazu gehört unter anderem die Rückkehr einer Art von Wehrpflicht, für die bis Ostern verschiedene Optionen wie das schwedische Modell ausgearbeitet werden sollen – und eben die Frage der Nicht-Deutschen.

Das interne Papier, das dem Tagesspiegel vorliegt, verweist auf die etwa 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ohne deutschen Pass, von denen rund fünf Millionen EU-Bürger sind und weitere 1,85 Millionen die Staatsangehörigkeit eines Nato-Landes besitzen, darunter insbesondere der Türkei. Gesehen wird darin „Wachstumspotenzial für die Bundeswehr, das zudem demografische und gesellschaftliche Realitäten berücksichtigen kann“.

Unabdingbar sind aus meiner Sicht die Verfassungstreue, der Wunsch der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft und gute Deutsch-Kenntnisse. Alexander Müller, FDP-Verteidigungspolitiker, nennt Kriterien für nicht-deutsche Soldatinnen und Soldaten

Nicht zuletzt, weil oft über das Fernziel einer europäischen Armee gesprochen wird, kann sich Alexander Müller als verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion vorstellen, die Truppe ganz generell für EU-Bürger zu öffnen. Sonst müsste ein Gesetz aus seiner Sicht klare Bedingungen festlegen: „Unabdingbar sind aus meiner Sicht die Verfassungstreue, der Wunsch der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft und gute Deutsch-Kenntnisse.“

Interne Regeln für Social-Media-Nutzung sollen gelockert werden

Der Bericht enthält aber noch mehr teils ungewöhnliche oder kontroverse Vorschläge, die bisher nicht öffentlich diskutiert werden – etwa im Bereich der Rekrutierung. So wird beispielsweise beklagt, dass die Bundeswehr in der Phase der Berufsorientierung im Vergleich zu anderen Arbeitgebern nur eingeschränkt an weiterführenden Schulen präsent ist: „Aktuell bedarf es der Einladung/Zustimmung jeweiliger Schulleitungen.“ Daran würde man mit den Staatskanzleien und Kultusministerien der Länder gerne etwas ändern. Ein weiterer Rat lautet, die internen Regeln für die Nutzung sozialer Medien so zu verändern, dass „zu starre Vorgaben und eine Kontrollkultur“ der Vergangenheit angehören.

Verteidigungsminister Boris Pistorius könnte sich schon bald mit seiner SPD-Parteifreundin Nancy Faeser anlegen, weil deren Innenministerium bei verschiedenen Besoldungsthemen bremst. © AFP/ODD ANDERSEN

Die Soldatinnen und Soldaten sollen künftig nicht nur aktiv ein authentisches Bild ihres Alltags in der Truppe kommunizieren. Sie sollen nach den Vorstellungen der Personal-Taskforce ganz im Stile eines modernen Privatunternehmens auch belohnt werden, wenn sie jemanden Neues für die Bundeswehr gewinnen. „Authentische Multiplikatoren aus den eigenen Reihen sind die beste Werbung, die die Bundeswehr bekommen kann“, heißt es in dem Bericht. Nur gebe es „in der Bundesverwaltung noch keinen gesetzlich hinterlegten Ansatz, der die finanzielle Honorierung des Ansatzes ,Mitarbeiter werben Mitarbeiter’ erlaubt.“ Mit Wechselprämien könnte künftig auch „seeerfahrenes Personal“ für die Marine aus der freien Wirtschaft angeworben werden – bis Sommer soll ein Gesetzesvorschlag vorliegen.

So wie das für den öffentlichen Dienst zuständige Bundesinnenministerium (BMI) bisher wenig von solchen Prämien hält, die das Besoldungsrecht bisher nicht vorsieht, so sperrt es sich bisher auch gegen eine Ausweitung von Zuschlägen, mit denen die Truppe zivile Fachkräfte locken könnte. Im IT-Sektor oder Medizinbereich gibt es sie schon. Im Bericht ist jedoch zu lesen, dass das Verteidigungsministerium das Ressort von Pistorius’ Parteifreundin Nancy Faeser Mitte November gebeten hat, die Fachkräftezulage von bis zu 1000 Euro monatlich bundeswehrspezifisch auszudehnen, was mit Verweis darauf, dass es sich nicht um ein allgemeines Anliegen handele, abgelehnt wurde.

Das kam im Bendlerblock nicht gut an. In dem Papier wird daher „empfohlen, diese Forderung prioritär und zeitnah über die entsprechenden Hierarchieebenen bis auf Leitungsebene zu eskalieren, um gegenüber dem BMI die Tragweite der Gewinnung dringend benötigten Fachpersonals für die Bundeswehr in der Zeitenwende deutlich machen zu können“.