Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann „Wenn Putin Erfolg hat, wird er mehr Appetit bekommen“

Frau Strack-Zimmermann, Sie sind Verteidigungsexpertin und designierte EU-Spitzenpolitikerin der FDP für die Wahlen im Juni. Was sind Ihre konkreten Ziele in Brüssel?

Wenn wir über eine europäische Sicherheitspolitik sprechen, dann sollten wir erst einmal an einer gemeinsamen Verteidigungspolitik arbeiten. Dazu zählt zudem auch eine gesamteuropäische Außenpolitik. Und wollen wir schnellstmöglich ernsthaft und wirkungsvoll Europa schützen, kommen wir auf lange Sicht an einer europäischen Armee nicht vorbei. Wir können nicht ernsthaft glauben, dass wir weiterhin in Europa ein entspanntes Leben führen, und wenn es dann scheppern sollte, eilen die USA uns schon zu Hilfe.