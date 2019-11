Im Prozess gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch Freispruch gefordert. Das geht aus dem beim Gericht eingereichten Plädoyer hervor. Grund sei ein Mangel an Beweisen. Steudtner war zur Verhandlung nicht angereist.

Die Anklage schlug auch einen Freispruch für Steudtners schwedischen Kollegen Ali Gharavi und drei weitere der insgesamt elf Angeklagten vor. Für den im selben Verfahren angeklagten Amnesty-International-Ehrenvorsitzenden der Türkei, Taner Kilic, forderte sie eine Strafe wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Fünf Angeklagte sollen aus Sicht des Staatsanwalts für Terrorunterstützung verurteilt werden.

Allen Beschuldigten wurde Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft. Steudtner hatte mehr als 100 Tage in türkischer U-Haft gesessen, bevor er zu Prozessbeginn im Oktober 2017 freikam und ausreisen durfte.

Der Prozess, der bereits mehr als zwei Jahre dauert, war bereits mehrfach nach nur kurzen Verhandlungen verschoben worden - im Oktober zuletzt mit der Begründung, der Staatsanwalt sei ausgetauscht worden und müsse sich noch einlesen. (dpa)