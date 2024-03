Tagesspiegel Plus Prozessbeginn in Waren an der Müritz : „Massenmörder“ und „Verbrecher“: Berliner Camper sollen Virologen Drosten beschimpft haben

Vor knapp zwei Jahren machte der Wissenschaftler mit seiner Familie in Mecklenburg Zelt-Urlaub und traf dort auf pöbelnde Mit-Camper. Diese müssen sich nun vor Gericht verantworten.