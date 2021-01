Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat Deutschland verlassen und ist auf dem Rückweg nach Russland. Die Maschine der Fluggesellschaft Pobeda startete mit Nawalny an Bord am Sonntagnachmittag vom Berliner Flughafen BER mit Ziel Moskau. Nach seiner auskurierten Vergiftung will Nawalny trotz einer drohenden Verhaftung zurück in sein Heimatland. "Ich, verhaftet? Ich bin unschuldig", sagte er Reuters-Augenzeugen zufolge beim Einstieg in das Flugzeug.

In der Maschine blieb Nawalnys Anwesenheit nicht unbemerkt. Auch Twitter sind Fotos zu sehen, wie er von Menschen umringt und fotografiert wird. In Zeiten von Corona sicher nicht die beste Idee.

Nawalny ist einer der führenden Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach einem Giftanschlag in Russland mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok im August wurde Nawalny an der Berliner Charite behandelt und erholte sich anschließend in Deutschland. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch. Die Regierung in Moskau weist jede Verwicklung in den Vorfall zurück.

Für das Attentat im August machte der Oppositionsführer den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB verantwortlich. Und er hofft, dass nach seiner Rückkehr in Russland Ermittlungen eingeleitet werden wegen des Verbrechens.

Putin weist Vorwürfe von Nawalny zurück

Dafür hat Deutschland inzwischen auch mehrere Rechtshilfegesuche der russischen Justiz beantwortet. Zudem wiesen Labore der Bundeswehr sowie in Frankreich, Schweden und bei der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) den illegalen Kampfstoff Nowitschok nach. Die Behörden in Moskau aber zweifeln weiter an der Vergiftung. Putin und der FSB hatten die Vorwürfe wegen des versuchten Mordes an dem Oppositionellen zurückgewiesen.

Russlands bekanntester Oppositioneller muss nach der Landung mit einer Festnahme rechnen, weil er Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren nicht erfüllt haben soll. Er verwies stets darauf, dass er sich in Deutschland von dem Anschlag erhole und sich deshalb nicht habe persönlich melden können bei den Behörden in Moskau. Russlands Strafvollzugsbehörde hat ihn dennoch zur Fahndung ausgeschrieben und ist bereit, ihn in Gewahrsam zu nehmen.

Am Sonntagabend wurden bereist mehrere Unterstützer Nawalnys am Moskauer Flughafen Wnukowo festgenommen. Unter den Festgenommenen seien die Juristin Ljubow Sobol, der Jurist Alexej Molokojedow und Nawalnys Assistent Ilja Pachomow, berichtete Iwan Schdanow von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die russischen Behörden hatten im Vorfeld davor gewarnt, an einer nicht genehmigten "öffentlichen Veranstaltung" am Flughafen teilzunehmen. Nawalny hatte seine Anhänger aufgerufen, ihn am Airport im Empfang zu nehmen. Mehr als 2000 Menschen kündigten im Online-Netzwerk Facebook ihre Teilnahme an. Zahlreiche Medien beklagten im Vorfeld, dass die Flughafenverwaltung keine Kamerateams zulassen wollte.

Video 00:37 Min. Kreml-Kritiker Nawalny fliegt nach Russland zurück

Nawalny hatte immer wieder betont, den politischen Kampf gegen das „System Putin“ nur in Russland selbst fortsetzen zu können - trotz der Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder getötet zu werden. Kremlkritiker werden immer wieder Opfer von Anschlägen. 2015 wurde der frühere Vize-Regierungschef Boris Nemzow in Kremlnähe erschossen. Nawalny drohen in Russland mehrere Strafverfahren, die als politisch motiviert in der Kritik stehen.

Nawalny war in Berlin behandelt worden

Zahlreiche Kommentatoren bezeichneten Nawalnys Entscheidung, nach Russland zurückzukehren, als mutig – und als politischen Sieg. „Dass Nawalny auch vor dem schlimmstmöglichen Szenario keine Angst hat, zerstört das ganze Spiel des Kreml“, schrieb die Politologin Tatjana Stanowaja. Im Herbst ist in Russland Parlamentswahl, bei der der Oppositionspolitiker das Machtmonopol der Kremlpartei Geeintes Russland brechen will.

Russlands bekanntester Oppositioneller war nach dem Anschlag am 20. August auf einem Inlandsflug nach Moskau zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er zunächst von russischen Ärzten behandelt und dann am 22. August in die Berliner Universitätsklinik Charité gebracht. Kremlchef Putin hatte den Rettungsflug selbst genehmigt. Nach seiner Entlassung aus der Charité blieb Nawalny wegen einer Reha-Maßnahme in Deutschland. (dpa)