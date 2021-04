Die Polizei hat sich am Samstagvormittag in Stuttgart mit einigen Hundert Beamten für mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen und geplante Gegenproteste aufgestellt. Am Vormittag seien schon mehrere Hundert Teilnehmer einer angemeldeten Versammlung auf dem Marienplatz eingetroffen, teilte der Sprecher der Stuttgarter Polizei, Stefan Keilbach, mit.

Später setzte sich der Zug in Bewegung durch die Stuttgarter Innenstadt. Um die Lage besser überblicken zu können, sei auch ein Hubschrauber im Einsatz, teilte die Polizei Stuttgart auf Twitter mit. Ein Fahrraddemo, welche die Straße blockierte, sollte aufgelöst werden.

Die meisten Demonstranten tragen der Polizei zufolge keine Masken und und halten die Abstände nicht ein. Die Stadt Stuttgart hat im Falle von Verstößen gegen die Maskenpflicht und die vorgeschriebenen Abstände angekündigt, Versammlungen aufzulösen.

Neben mehreren Versammlungen im Stadtgebiet werden rund 2500 Menschen allein zu einer Kundgebung der sogenannten Querdenken-Bewegung am Nachmittag auf dem Cannstatter Wasen erwartet.

Am Karfreitag hatten mehrere Menschen in Stuttgart anonyme Anrufe aus der „Querdenken“-Szene erhalten, in denen sie zur Teilnahme an den Demonstrationen aufgefordert worden waren. Das berichtete die Nachrichtenseite „T-Online“. Die Polizei hat das mittlerweile mehreren Medien bestätigt.

Die „Querdenken“-Bewegung und ihre Mitstreiter sprechen sich gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen aus. Die Bewegung wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet.

Im vergangenen Sommer hatten auf dem Wasen bis zu 10.000 Menschen demonstriert. Zuletzt hatte am 20. März eine Demonstration in Kassel mit mehr als 20.000 Menschen für Schlagzeilen gesorgt - erlaubt waren nur 6000. Es kam zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen. (dpa)