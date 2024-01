Tagesspiegel Plus Exklusiv Radfahrer und Waldbesitzer in Aufruhr : Mittelstandsunion will Özdemirs Waldgesetz kippen

Mit einer Neuauflage des Waldgesetzes will das Bundeslandwirtschaftsministerium den deutschen Wald neu ordnen. Es gibt Widerspruch. Die Mittelstandsunion will das Gesetz verhindern.