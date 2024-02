Tagesspiegel Plus Rechtsextreme Anschlagsserie in Thüringen : „Wenn wir so weitermachen, ist mein Haus nicht das Letzte, das brennt“

Das Haus des SPD-Kommunalpolitikers Michael Müller wurde angezündet, in anderen Orten Thüringens sind Hakenkreuze aufgetaucht. Müller überlegt nun, ob er sich aus der Politik zurückziehen soll.