Reform der Schuldenbremse Wer kippt zuerst – Lindner oder Merz?

Wird es immer einsamer um den Bundesfinanzminister und seine FDP? Bei der Frage, ob und wie die Schuldenbremse reformiert werden soll, wehrt sich Christian Lindner tapfer. Er will nicht. Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form verteidigt er fast ohne Wenn und Aber. Wenn es nach ihm geht, soll das so bleiben bis zur Bundestagswahl.