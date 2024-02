Reform der Steuerklassen Worauf Paare sich jetzt einstellen müssen

Einfacher, weniger bürokratisch, mehr Fairness – so hat die Ampel begründet, warum sie die sechs Steuerklassen um zwei reduzieren will. „Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus den Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen“, heißt es im Koalitionsvertrag.