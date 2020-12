Der Bundestag startet heute in seine letzte Sitzungswoche des Jahres. Zum Auftakt steht Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Regierungsbefragung den Abgeordneten eine Stunde lang Rede und Antwort. Ein zentrales Thema dürfte dabei der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie sein.

Auf Antrag von CDU/CSU und SPD wird der Bundestag auch über die Umsetzung der Nationalen Impfstrategie diskutieren. Mit den Folgen der Pandemie befasst sich auch das Jahressteuergesetz 2020 der Bundesregierung, das der Bundestag verabschieden will. (dpa)