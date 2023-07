Sächsischer Landrat Dirk Neubauer „Die Brandmauer zur AfD hat es auf kommunaler Ebene nie gegeben“

Herr Neubauer, Sie sind Landrat im Kreis Mittelsachsen. Wie viel Macht haben Sie?

Macht ist das falsche Wort. Ein Landrat hat Gestaltungsoptionen. Er leitet in erster Linie die Verwaltung eines Landkreises. Um wirklich Dinge zu verändern, braucht es eine Mehrheit im Parlament, dem Kreistag. Aber es macht natürlich einen Unterschied, wer da in einem Landkreis an der Spitze steht. Kämpft die Person für erneuerbare Energien oder verteufelt sie sie? Argumentiert sie für Arbeitskräfte-Migration oder will sie den Zuzug lieber begrenzen? Das beeinflusst die Stimmung und Orientierung vor Ort massiv.