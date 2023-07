Schwesig, Woidke und Weil unzufrieden SPD-Ministerpräsidenten kritisieren Bundesregierung scharf

Die SPD-Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen, Manuela Schwesig, Dietmar Woidke und Stephan Weil, haben angesichts der Querelen um das Heizungsgesetz Unmut über die Ampel-Koalition geäußert.

Es sei „sehr unglücklich, dass das ganze Thema Klimaschutz damit beschädigt worden ist“, sagte Schwesig der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Die AfD nutze „Frustration und Verunsicherung als großes Mobilisierungsthema“, sagte Schwesig.

Ihr brandenburgischer Kollege Woidke sagte, die Politik müsse beim Klimaschutz „die Menschen mitnehmen“. Der niedersächsische Regierungschef Weil forderte gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ), die Regierung müsse nun „geschlossen“ auftreten.

Es ist ein Gebot der Vernunft, daraus zu lernen und in Zukunft gern intern streitig zu diskutieren, aber nach außen geschlossen aufzutreten. Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen

Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Brandenburg ist die AfD Umfragen zufolge derzeit vor der SPD die beliebteste Partei. Viele Bürger hätten große Sorgen, was infolge des Heizungsgesetzes auf sie zukomme, sagte Schwesig der SZ.

Es bestehe die Gefahr, dass die Rechtspopulisten das Thema auch bei kommenden Wahlen zur Mobilisierung nutzten. Sie könne sich nicht erinnern, „dass es ein Gesetz gab, wo man so viel Arbeit aufwenden musste, um es überhaupt zu erklären“, sagte Schwesig. Die Bundesregierung müsse die vom Bundesverfassungsgericht nun erzwungene Verschiebung der Abstimmung über das Gesetz nun nutzen, um „zu erklären, was konkret beschlossen wird“.

Woidke sagte, es müsse beim Klimaschutz frühzeitig klar sein, was geplant sei und dass damit keiner finanziell überfordert werde. Dies müsse „die Richtschnur für alle weiteren Vorhaben sein“.

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sagte der „NOZ“, derzeit seien viele Menschen „hochgradig unzufrieden“ mit der Politik und suchten daher ein Ventil für ihren Unmut – das „allzu oft die AfD“ sei. Geschadet habe vor allem die „unzulängliche Vorbereitung“ beim Heizungsgesetz.

Weil sieht eigenen Angaben zufolge insbesondere die FDP in der Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen. Es sei „ein Gebot der Vernunft, daraus zu lernen und in Zukunft gern intern streitig zu diskutieren, aber nach außen geschlossen aufzutreten“. Nur so lasse sich „Vertrauen zurückgewinnen“. (AFP)